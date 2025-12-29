林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

▲ 林俊傑認愛七七 。（圖／翻攝自IG、小紅書）



記者翁子涵／台北報導

44歲金曲歌王JJ林俊傑今（29日）無預警公開認愛，對象正是今年初就爆出緋聞的小20歲的廣東女網紅「七七」，2人多次被目擊同遊，他今突然在IG甜蜜曬出他帶著女友七七幫媽媽慶生的照片，形同官宣認愛，消息轟炸全網，這是他出道22年首度主動公開放閃另一半，瞬間引來網友暴動。

▲ 林俊傑女友七七家世顯赫。（圖／翻攝自IG、小紅書）



林俊傑今天曬出和女友與爸媽的一家四口慶生照，終於公開戀情，只見照片中七七背著的正是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。

事實上，據網傳，模特兒出身的七七背景大有來歷，有位自稱是七七母親好友的關係人士透露，七七繼承母親留下的龐大遺產，父親則是大陸知名上市公司的老闆，是個不折不扣的白富美，在日本東京、美國紐約、西雅圖等地都有房產，據傳林俊傑去日本旅遊時，也都是住七七的豪宅。

林俊傑出道22年，除了推出的歌曲每每引爆討論外，花邊新聞也經常成為粉絲的關注焦點，這次他罕見在年末之際公開放閃，讓粉絲又驚又喜。

