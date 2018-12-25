被王世堅耽誤的男人！阿虎嗆聲「拳王」：我是來揍你的

記者林映妤／台北報導

模仿王世堅爆紅的藝人阿虎25日出席《葉問外傳：張天志》記者會，和最新出爐的世界詠春公開賽散打及四項全能雙冠軍－黎懿徵一起站台。阿虎今以爆笑「張添痣」身份，來跟正宗的詠春高手討教，相似程度被笑稱：「根本是被王世堅耽誤的男人！」

▲▼《葉問外傳：張天志》記者會，阿虎模仿張天志與黎懿徵過招。（圖／華映提供）

近日網路上出現一支葉問與張天志意外大和解的內幕影片，無厘頭的爆笑喜感讓網友笑說期待看到這KUSO版的大銀幕版本。今阿虎再度以「A貨版」現身，一出場便大喊電影金句：「我不是來做英雄，我是來揍你的！」果然吸引了民眾注意。

阿虎希望和真正的世界詠春冠軍黎懿徵切磋真功夫，黎懿徵則在現場示範了詠春有名的尋橋，拳法之快讓在旁的阿虎只跟上三分。黎懿徵也帶了助手在現場為大家示範小刀直入、小刀刺喉、木棍攻擊，三種防身術，阿虎看到精彩的表演想要跟黎懿徵過招，就算挨打也直說爽快。

▲▼黎懿徵現場示範拳法，令阿虎讚嘆不已。（圖／華映提供）

台灣的詠春高手黎懿徵12月打敗了來自30多個國家、800多名海內外武林高手，奪下「世界詠春公開賽散打及四項全能双冠軍」。他透露，當年也是看了《葉問》才知道詠春，自己更是《葉問》系列電影的大粉絲！他練習詠春超過6年，奪下世界冠軍後知道《葉問外傳：張天志》正要在台灣上映，長年在香港工作的他便一口答應飛回來為電影站台。

《葉問外傳：張天志》12月26日上映。

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