李婕新戲百人斬「大戰12生肖」　逛情趣用品試吃按摩油

記者林奕如／台北報導

李婕在瀚草影視、黑帽影業出品的情境式愛情性喜劇《同居吧！ＭＣ女孩》大膽突破，飾演約炮直播主，有百人斬紀錄的慾女潔西卡，還收藏許多情趣用品，現實生活中，她覺得逛情趣用品店很健康，「我家附近就有一家，裡面阿姨非常專業大方，進去不會害羞，還看到一罐一罐不同口味、可以吃的按摩油，就有試吃一下甜甜的。」

▲周維維（左起）、李婕、常心屏、詹宛儒《同居吧！ＭＣ女孩》開鏡。（圖／瀚草影視提供）

新戲訴說四個女大學生的宿舍生活，互相窺探女孩們的內心世界，並且大聊「性愛」。有各種誇張的視覺畫面，經血四溢、假陽具、跳蛋橫飛等。李婕之前演出《愛的3.14159》累積粉絲，這次角色是豪放慾女，被問到尺度，經紀人笑說：「當然不會全裸。」但很有可能會有床戰畫面，玩笑直呼：「他們會戴面具，可能會有12生肖吧！」

▲李婕認大方逛情趣商品店試吃按摩油。（圖／翻攝自李婕臉書）

李婕表示，鮮少戲劇是探討這個（女生性愛），但這是大家需要瞭解，女性有情慾的自主權，加上劇情會很有趣呈現，不會冷場。她平常跟朋友相處，也不會避談這一塊不講性，她大方直呼：「私底下我很開。」話講太快，讓眾人大笑，連忙解釋：「開黃腔啦！想到哪裡去。」

詹宛儒之前在電影《紅衣小女孩2》飾演李雅婷，這次大變身，飾演學霸跳級生，但是不懂性和愛，她笑說：「跟導演討論劇本時，我不知道跳蛋用處，還反問是含在嘴巴，還是放在下面，導演稱讚，妳跟角色一樣，什麼都不懂，這樣很好。」

▲詹宛儒之前演出《紅衣小女孩2》。（圖／翻攝自詹宛儒 Ruby粉專）

常心屏過去是廣告美女，第一次拍戲居然是演處女鬼，未完心願是想要高潮。周維維則是飾演迷信占卜師，為此還去學習塔羅牌。今開鏡儀式，4姝雖然才見面第3次，但全都是獅子女，有話直說相處大剌剌，聚在房間聊天還被嫌太吵了，不擔心演不出同居情誼，正值寒冬，還特別煮湯圓給劇組享用，超級貼心。該劇順應短視頻當道，採用了10分鐘網路短劇模式，打進年輕人市場。