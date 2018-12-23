阿娥寫歌思念亡夫安迪　心酸悲唱「放我孤一個」催淚

記者林奕如／台北報導

安迪食道癌過世，24日即將舉行告別式，也是和老婆陳慧娥（阿娥）結婚30年紀念日，夫妻情深令人動容，阿娥在告別式前一日發表寫給亡夫歌曲《攬乎緊》，歌詞道盡思念，「心愛的按怎放我孤一個，心愛的還抹甲你說再會，希望一切攏是一場夢。」

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▲阿娥寫歌給亡夫安迪。（圖／翻攝安迪＆阿娥臉書）

安迪罹患食道癌，喉下長了5公分腫瘤，若要開刀可能會影響講話以及進食，他傾向化療、電療，堅強挺過第一期療程，11月本人接聽《ETtoday星光雲》慰問電話，聲音沙啞疲憊，透露已做完第二階段化療出院，不方便說話，隨即拿給一旁老婆接聽，阿娥心疼地說：「他在醫院48小時化療，不舒服一直吐，想說燉牛肉湯給他喝，來補一下身體。」

▲安迪兒子阿夜（左起）、遺孀阿娥、女兒吟蔚。（圖／記者黃克翔攝）

安迪化療至今，身體暴瘦10公斤，又因為腫瘤壓迫到氣管，造成呼吸困難，11月初陷入昏迷，待在加護病房，12月2日不幸病逝，享年57歲。由於他23年前曾遇到嘉年華大樓火災，被困在火場，因此對火有陰影，曾交代女兒不要火葬，遺孀阿娥受訪時回應：「等頭七他回來再問。」擲筊詢問後事，得到的回覆是「一切簡單就好，他的後事我（老婆）怎麼辦他都高興，全部由我做主。」



▲安迪和阿娥夫妻情深。（圖／翻攝安迪＆阿娥臉書）

告別式訂於12月24日在台北市第二殯儀館舉行告別式，下午1點30分家祭、下午2點追思會、下午2點30分公祭，隨即發引火化。安迪訃文內寫下家屬思念：「您走完了58個年頭的精采人生，留給愛妻，是您的溫柔體貼及一生的守護；留給孩子的是您諄諄教誨及無償地付出；留給朋友的是您的幽默風趣、熱情與義氣；最後留給我們的是您那熟悉的聲音以及彷如昨日的身影。」

阿娥寫歌給安迪《攬乎緊》

你有說過我是你的心肝寶貝

一世人乎我幸福袂甲我反背

咱的愛情是走過大風大浪

但是按怎你熊熊 沒聲沒說

心愛的按怎放我孤一個

心愛的還抹甲你說再會

希望一切攏是 一場夢

希望時間可以 再迴轉

呼我再依靠著你 聽你的願望

閣呼我甲你 攬乎緊

製作人：荒山亮、陳國華

詞：陳慧娥

曲：陳國華

編曲：陳國華

吉他：阿博

錄音師：阿翔、阿瀚

混音：阿瀚

錄音室：火箭八八錄音室

導演：王笑爵