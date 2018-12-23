ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓瑜「對視而笑彥鈞」劇透《金家》結局？惹網友暴動祈禱

記者林奕如／台北報導

韓瑜在《金家好媳婦》飾演芷琳，和黃少祺飾演的彥鈞彼此相愛，歷經一連串的波折，劇情即將進入大結局，不少CP粉跪求編劇「給我好一點結局」，她也在臉書曝光對視而笑合照，「如果這是鈞琳戀的Ending，我覺得很可以。」惹網友暴動祈禱：「劇透HE結局，好希望是這樣？！」

▲《金家好媳婦》即將大結局，韓瑜po文惹網友暴動猜「劇透」。（圖／翻攝韓瑜臉書）

▲《金家好媳婦》即將大結局，韓瑜po文惹網友暴動。（圖／翻攝韓瑜臉書）

韓瑜劇中愛情歷經種種困難，途中甚至還有愛人彥鈞（黃少祺 飾）跟好兄弟高冠達（謝承均 飾）靈魂互換的神劇情，讓觀眾印象深刻，好不容易走過困難，但甜蜜沒過多久，黃少祺因為要去大陸拍戲告假，編劇安排他落海遭遊艇的螺旋槳打中頭部，因此消失許久。

▲《金家好媳婦》即將大結局，韓瑜po文惹網友暴動猜「劇透」。（圖／翻攝韓瑜臉書）

▲《金家》黃少祺和韓瑜上演虐戀。（圖／翻攝韓瑜臉書）

隨著劇情邁向大結局，大反派許英泰（伊正 飾）壞事做盡，芷琳（韓瑜 飾）被迫和反派結婚，原本要同歸於盡，但最後和回歸的彥鈞（黃少祺 飾）重逢，CP粉終於等到兩人在一起，韓瑜也在臉書曝光一張和黃少祺在暖陽下相視而笑的有愛照片，她發文希望：「如果這是鈞琳戀的Ending，我覺得很可以。」更附上一個愛心，更加引起網友對結局的討論。

▲《金家好媳婦》即將大結局，韓瑜po文惹網友暴動猜「劇透」。（圖／翻攝韓瑜臉書）

▲《金家》趕拍結局，冬至一起吃湯圓。（圖／翻攝韓瑜臉書）

韓瑜從《一家人》、《金家》連演兩部八點檔，將近一年多都沒休息，這次殺青之後，韓瑜經紀人表示，「她會先休息一下，她好想放假。」22日冬至劇組趕殺青，只好相聚一起吃湯圓，據悉，該劇預計下周演員們陸續殺青，新戲《炮仔聲》預告也陸續曝光，即將接檔播出。

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

推薦閱讀

李千那床戲脫了！火辣跨坐徐鈞浩身上：精疲力盡

張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

正宮楊冪有綠光？劉愷威2年前「夜光劇本」女星王鷗又被扒

范可欽今晨突失溫！呼吸困難「一度昏迷」搶救40分鐘

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

求證楊冪離婚被回「傳言好無聊」　24小時神反轉嚇呆網友

去年被導演下跪求婚...現分手了！王樂妍崩潰5年情斷大哭

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

楊冪早被爆離婚了！年拍3部戲被酸民轟「放生小糯米」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓瑜, 金家好媳婦, 曾莞婷, 高宇蓁, 黃少祺, 謝承均, 江宏恩, 呂雪鳳, 王滿嬌, 鄭仲茵, 潘麗麗, 夏靖庭, 林千鈺, 林健寰, 丁力祺, 游詩璟, 張靜之

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《比悲傷》片名原本超鏘　陳意涵大哭18次排毒助孕《好選喆》大爆掛
  2. 韓瑜「對視而笑彥鈞」劇透《金家》結局？惹網友暴動祈禱
  3. KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎
  4. 威廉爸抱獎淚崩：多虧小孩才拿獎　《超人》爸爸眼眶含淚！
  5. 80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲
  6. 林志穎妻「一次扛起雙胞胎兒」　媽媽力爆發…她驚嘆：太強了
  7. Sunnee陷網路霸凌低頭哽咽！　歐弟「我也遭遇過」勾起3年前事件
  8. 楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光
  9. SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！
  10. 劉愷威「苦情歌單」暗藏心聲！　8首歌列出…網驚見《背叛》

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366