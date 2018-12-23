韓瑜「對視而笑彥鈞」劇透《金家》結局？惹網友暴動祈禱

記者林奕如／台北報導

韓瑜在《金家好媳婦》飾演芷琳，和黃少祺飾演的彥鈞彼此相愛，歷經一連串的波折，劇情即將進入大結局，不少CP粉跪求編劇「給我好一點結局」，她也在臉書曝光對視而笑合照，「如果這是鈞琳戀的Ending，我覺得很可以。」惹網友暴動祈禱：「劇透HE結局，好希望是這樣？！」

▲《金家好媳婦》即將大結局，韓瑜po文惹網友暴動。（圖／翻攝韓瑜臉書）

韓瑜劇中愛情歷經種種困難，途中甚至還有愛人彥鈞（黃少祺 飾）跟好兄弟高冠達（謝承均 飾）靈魂互換的神劇情，讓觀眾印象深刻，好不容易走過困難，但甜蜜沒過多久，黃少祺因為要去大陸拍戲告假，編劇安排他落海遭遊艇的螺旋槳打中頭部，因此消失許久。

▲《金家》黃少祺和韓瑜上演虐戀。（圖／翻攝韓瑜臉書）

隨著劇情邁向大結局，大反派許英泰（伊正 飾）壞事做盡，芷琳（韓瑜 飾）被迫和反派結婚，原本要同歸於盡，但最後和回歸的彥鈞（黃少祺 飾）重逢，CP粉終於等到兩人在一起，韓瑜也在臉書曝光一張和黃少祺在暖陽下相視而笑的有愛照片，她發文希望：「如果這是鈞琳戀的Ending，我覺得很可以。」更附上一個愛心，更加引起網友對結局的討論。

▲《金家》趕拍結局，冬至一起吃湯圓。（圖／翻攝韓瑜臉書）

韓瑜從《一家人》、《金家》連演兩部八點檔，將近一年多都沒休息，這次殺青之後，韓瑜經紀人表示，「她會先休息一下，她好想放假。」22日冬至劇組趕殺青，只好相聚一起吃湯圓，據悉，該劇預計下周演員們陸續殺青，新戲《炮仔聲》預告也陸續曝光，即將接檔播出。