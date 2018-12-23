楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

記者林奕如／綜合報導

楊冪宣布和劉愷威5年情斷離婚，但其實夫妻倆聚少離多，婚變傳言早已經滿天飛，圈內人士都說不意外。她婚前是火紅小旦，婚後事業發展不減，成為流量女王，2015年創嘉行傳媒（前身楊冪工作室），目前市值粗估50億（約台幣200億），眼光精準的她，旗下擁有迪麗熱巴、張彬彬等藝人。

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▲富婆楊冪擁有200億身家。（圖／翻攝自楊冪微博）

2015年楊冪和曾嘉、趙若堯創建了嘉行傳媒，當時估價僅為2.5億（約為10億台幣），2107年公司投資《三生三世十里桃花》，她擔任出品人外，同時身兼女主角， 名利雙收，公司市價也暴漲粗估50億（約台幣200億元），楊冪更被封爲「有顏又有腦女神」。

▲楊冪《扶搖》成為流量女王。（圖／翻攝自電視劇扶搖微博）

楊冪外表雖然柔弱，但處事冷靜又果斷，2015年上《金星秀》節目訪談，她提到遇到了極大的挫折，對自己的要求非常變態，不像一般女人會哭哭啼啼，第一步就是去接受已經發生的事實，接著便開始一連串和自己的對話。

▲楊冪2015年上《金星秀》節目。（圖／翻攝自YouTube）

至於和老公劉愷威經濟獨立，各管各的錢，她也坦言家中沒什麼事情是需要和劉愷威一同決定的，不論哪一方想做什麼決定，那就那樣做吧，就算是要買房子給自己父母這種大事，也不會跟商量，「因為我買得起啊！」

▲楊冪劉愷威宣布離婚。（圖／CFP）



楊冪劉愷威情纏7年

2011年5月：兩人在《如意》飾演情侶並日久生情。

2012年1月：兩人被拍到一起出入北京某公寓。劉愷威連發兩條微博公布戀情，楊冪也甜蜜回應。

2013年11月13日：兩人曬出婚戒照，並宣佈婚期。

2014年1月8日：公開戀情兩周年紀念日，兩人在峇里島舉辦婚禮。

2014年6月1日：楊冪在香港產下女兒小糯米，劉愷威親手剪臍帶。

2015年開始離婚傳言不斷。

2015年11月18日：楊冪發文否認婚變：「我們很好，謝謝關心，別鬧啦！」劉愷威轉發並回應：「那些可笑的傳言就別信了，好著呢！」

2016年11月9日：劉愷威被曝半夜敲同劇女星王鷗房門，一起看「夜光劇本」。楊冪出席活動回應：「我相信愷威、無論如何我都相信他。」

2018年9月15日：有白富美千金po出和劉愷威合照，並回應網友「楊冪是前妻已離婚2年。」

2018年12月21日：網友爆料兩人要官宣離婚，工作人員無奈：「沒有，這種傳言好無聊。」

2018年12月22日：官宣離婚，「今年簽署協議，和平分手，離婚是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇，未來將以親人的身份共同照顧撫養孩子，以朋友身份真誠地祝福彼此的未來。」

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