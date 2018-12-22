《玩命關頭》外傳「反派完全洗白」　官方片名曝光！

▲《玩命關頭》外傳新劇照。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》外傳電影《Hobbs and Shaw》目前在拍攝中，男主角之一的巨石強森（Dwayne Johnson）陸續都在IG曝光新劇照，現在外媒更報導，本片的官方片名為《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》。

在最新的劇照中可以看到，巨石強森和傑森史塔森（Jason Statham）站在一起，手上拿著武器，準備大幹一場，2位巨星氣勢逼人，巨石強森也透露這2個角色－路克哈柏和戴克蕭的關係，在出身、興趣、人生態度、價值觀都相差許多，就算不甘願，仍是被彼此吸引，最後走在一起，雖然看不慣彼此，仍會支持對方，但他們嘴巴上絕對不會承認這一點。

▲《玩命關頭》外傳新劇照。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）



值得一提的是，傑森史塔森飾演的戴克蕭為歐文蕭的親哥哥，為了替弟弟報仇，在《玩命關頭6》結尾現身客串，撞死了韓哥，在第7集成為主要反派，但在第8集中已經有明顯洗白的意味，甚至和主角團隊合作，而在外傳中，將會和巨石強森一同打擊敵人。

▲韓哥和吉賽兒是影迷相當喜歡的一對情侶。（圖／《玩命關頭》劇照）

本片反派「Brixton」由伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）飾演；凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）飾演蕭的妹妹「Hattie Shaw」，也是軍情六處的菁英特工；艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）飾演「Madam M」。

《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》將於2019年8月2日在北美上映。

▼《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）

