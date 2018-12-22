傑克葛倫霍「曾和泰勒絲交往3個月」　新歡是小16歲模特兒！

▲傑克葛倫霍傳出和22歲模特兒Jeanne Cadieu交往中。（圖／達志影像、翻攝自Jeanne Cadieu IG）



記者許瑞麟／綜合報導

好萊塢男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）這陣子一改過去的低調，先是開了IG，又配合其他演員搞笑演出，對於他的感情生活，外界也是相當好奇，現在被爆出現年38歲的他正在和22歲的法國模特兒Jeanne Cadieu交往！

據《US Weekly》報導，知情人士透露，Jeanne雖然還年輕但心智很成熟，很古怪、聰明，很喜歡歷史、閱讀，很優秀、是全方位發展的新秀，即使和傑克的感情放慢步調，但對於彼此都很認真，而對這段感情，雙方對外都相當保密，甚至在社群網站都沒有追蹤彼此。

不過過去幾個月這段秘密戀情曝了光，小倆口7月被拍到同遊英國倫敦，8月又一起出現在希臘。

▲傑克葛倫霍近來開IG，為《蜘蛛人：離家日》宣傳。（圖／翻攝自Jake Gyllenhaal IG）



傑克葛倫霍過去曾和泰勒絲（Taylor Swift）、瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）傳緋聞，對於感情相當低調的他，2017年受訪時被問到短暫交往3個月的泰勒絲時，便有些不悅，「當你在一段關係中時，你會經常受到審查，你的朋友也會被仔細審查，我不想談論我的私人生活。」

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