水行俠怎麼學會在水裡呼吸？　導演刪掉這一段

▲亞瑟能適應海底溫度、明暗，也可以和海底生物對話。（圖／《水行俠》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《水行俠》票房開出紅盤，不少人歸功於導演溫子仁（James Wan）刻劃出的海底世界觀，本片片長雖然有2小時20分鐘，仍是刪掉不少片段，除了歐姆逃獄的畫面外，還有亞瑟小時候學習適應水底活動的畫面。

亞瑟出生在陸地，所以小時候武爾科便偷偷教導他關於海洋的一切，也包括打鬥、如何在水裡活動，據《ComicBook.com》報導，溫子仁刪掉了亞瑟第一次學會在水裡呼吸的片段，「我覺得在大方向來說，那沒有讓這故事往前推進，而且電影已經比我想要的來得長一點，所以你會試著找幾個地方刪減。」

▲溫子仁執導《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）



溫子仁強調，這段就算刪掉，對於劇情也無傷大雅，「我知道那聽起來滿重要的，但那是回憶場景，我真的覺得有太多回憶場景，不想在那裡又塞進一個。」

對於是否會執導續集，溫子仁沒有把話說死，「這很奇怪，我第一次不知道接下來要做什麼。」認為《水行俠》為他滿足了很多事，因為在《玩命關頭7》後，他就想做另一部動作片，擁有世界觀的作品，甚至是一部超級英雄電影，而《水行俠》的確滿足了這些條件，接下來可能會做一部小型電影，更貼近人心的作品，但一切都還是未知數。