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真人版《阿拉丁》精靈變色引暴動　威爾史密斯滅火：會變藍的！

真人版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

▲真人版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

真人版《阿拉丁》釋出首批劇照後，引發正反兩面評價，尤其看到威爾史密斯（Will Smith）飾演的神燈精靈竟然不是藍色的，讓不少人提出質疑，對此，他也趕緊跳出來滅火，強調大家肯定會看到「藍色的精靈」！

《阿拉丁》動畫版於1992年上映，結合冒險、愛情故事，加上多首經典歌曲搭配，讓本片在全球獲得5.04億美元的票房，如此經典令人難忘，更發展出電視卡通、錄影帶相關電影等，片中的魔毯、神燈精靈，也成為相當具代表性的角色。

《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

▲動畫版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

而在動畫中的神燈精靈是由已逝巨星羅賓威廉斯（Robin Williams）所配音，威爾史密斯透露，自己會加入一些嘻哈的態度在裡頭，而且看了好幾次這部片，他也發現羅賓威廉斯為這角色注入長遠的影響，有信心可以向前輩致敬外，也會在音樂風格上有所改變，創造另一種長遠的影響。

此外，威爾史密斯也發文強調，他的角色會變成藍色，大家所看到的首批照片，只是精靈變成人的模樣，他的角色造型大部分在電影裡都是用CGI特效呈現。

《阿拉丁》真人版由《福爾摩斯》導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，男主角阿拉丁由新生代演員Mena Massoud飾演，《金剛戰士》娜歐蜜史考特（Naomi Scott）飾演茉莉公主，威爾史密斯（Will Smith）扮演神燈精靈。本片將在2019年5月24日於北美上映。

真人版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

▲真人版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

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阿拉丁, 威爾史密斯, Will Smith

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