蜘蛛人有新戰友！　演員證實「傑克葛倫霍的角色是好人」

▲湯姆霍蘭德和傑克葛倫霍。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照、達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）已經殺青，前陣子傳出秘密播放的預告顯示，傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）所飾演的「神秘客Mysterio」並非外界預期的反派，真正的敵人另有其人，現在就連演員也證實此事。

飾演彼得帕克好友的雅各布貝塔隆（Jacob Batalon），日前和湯姆霍蘭德（Tom Holland）、 傑克葛倫霍參加巴西動漫展（Brazil's CCXP）時透露一點細節，「基本上只是孩子們去歐洲度假，去了倫敦、布拉格，這真的是很有趣的事，也發生很多事。他很不情願地和神秘客一起拯救世界，神秘客在這裡是個好人，他們聯手對抗Elementals。」

漫畫中，Elementals是4個反派，包括可以操控火的Hellfire、操控水的Hydron、操控土地的Magnum、操控空氣的Zephyr。

▲反派Mysterio。（圖／翻攝自漫威漫畫）



傑克葛倫霍透露，神秘客是由尼克福瑞所招募的，因為他比其他人都還要了解Elementals，「世界上存在這些威脅，也就是Elementals，神秘客很了解他們，尼克福瑞要求他提供協助，因為他是唯一真的很了解這些惡棍的人，而且要和蜘蛛人合作。」

目前本片劇情並未完全公布，神秘客的設定目前看來和原著有些不同，究竟他真的是蜘蛛人的戰友，抑或最後會黑化，一切似乎都得等到首支預告公開才會明朗。

《蜘蛛人：離家日》預計於2019年7月5日在美國上映。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！