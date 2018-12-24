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《羅賓漢崛起》1500萬空降新片冠軍！格雷總裁自爆「片尾驚人轉折」

記者林映妤／台北報導

集結泰隆艾格頓（Taron Egerton）、傑米福克斯（Jamie Foxx）、傑米道南（Jamie Dornan）等巨星的《羅賓漢崛起》上周上映雖遇全台補班，大多數民眾周六要上班，但票房仍舊開出亮眼成績，以台北市近500萬、全台近1500萬奪新片票房冠軍，挾帶著高人氣票房與好口碑，在聖誕與跨年連假持續發燒。

《羅賓漢崛起》中，除了泰隆艾格頓極盡撩妹、耍帥演出，圈粉無數之外，「格雷總裁」傑米道南，表現也很精彩，「我飾演的『威爾』是個好人，但他以為自己做的是正義的事，認為自己才是人民的代表，他看不慣羅賓漢的囂張、火爆，帶領人民起義等於是把人民逼向懸崖，某些角度來說，他靠手腕與口才解決問題，但他真正的改變，將隱藏在片尾彩蛋中，請觀眾不要錯過。」

▲▼《羅賓漢崛起》傑米道南。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《羅賓漢崛起》傑米道南自爆片尾有驚人轉折。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《羅賓漢崛起》傑米道南。（圖／CatchPlay提供）

對於人權問題關心不遺餘力的傑米道南，在演出羅賓漢之前就對這個家喻戶曉的故事背景相當了解，「那是一個很動亂的時代，人民被恐怖的極權統治，被迫過著不公不義的生活，而發生在他們身上的悲慘，仍是許多現代國家人民的寫照，無法讓大家都擁有民主政治實在相當讓人不爽。」

但對於觀影之後，希望觀眾能獲得什麼感受，傑米道南說：「這是個已經傳頌800年的經典故事，我們試著用創新的手法來呈現，但羅賓漢該有的要素仍舊一個都沒少，多了浩大震撼的特效、爆破與動作場面，觀眾看了當然會大呼過癮。」

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羅賓漢崛起, 泰隆艾格頓, 傑米福克斯, 傑米道南

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