《移動迷宮》男主角狄倫恢單！　6年女友「甜靠別的男人」

▲狄倫歐布萊恩和布麗特妮羅伯森分手。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

《移動迷宮》男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）前陣子爆出對「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）有好感，疑似已經和交往6年的女友布麗特妮羅伯森（Britt Robertson）分手，現在外媒證實此消息，而且布麗特妮似乎已經找到新對象。

布麗特妮1日出現在格拉漢姆羅傑斯（Graham Rogers）的IG照片上，只見她把頭輕靠在對方的胸前，男方一隻手還抱住她，背景是一片沙灘，畫面洋溢著幸福氛圍，疑似公開戀情，引起網友一陣騷動，紛紛留言詢問「妳和狄倫分手了嗎」。布麗特妮日前也在IG限時動態分享和格拉漢姆，以及幾個友人的出遊影片。

▲布麗特妮緊靠在格拉漢姆身上。（圖／翻攝自Graham Rogers IG）



美國八卦周刊《US Weekly》現在便證實，狄倫已經和布麗特妮分手了，但沒有透露原因，2人自2012年開始交往，是年輕人相當喜歡的一對好萊塢情侶。

現年28歲的布麗特妮演過電影《明日世界》、《愛情沒有終點》、《愛上火星男孩》，也參與過電視劇《穹頂之下》、《正妹CEO》等。

狄倫8月時就和克蘿伊摩蕾茲傳出緋聞，知情人士透露2人一直保持友好的關係，也被拍到一起欣賞演唱會，由於他2011年曾在受訪時表示很欣賞女方，也讓外界多了想像空間。

▲克蘿伊摩蕾茲8月和狄倫歐布萊恩離開餐廳後上了同一台車。（圖／CFP）



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