《水行俠》安柏赫德收死亡威脅　「控強尼戴普家暴」後被封殺

▲安柏赫德。（圖／翻攝自安柏赫德IG）



記者許瑞麟／綜合報導

安柏赫德（Amber Heard）以《水行俠》攀上事業巔峰，在這之前，大家都稱她是「強尼戴普（Johnny Depp）的前妻」，近來投書《華盛頓郵報》，聲稱被家暴後，曾收到死亡威脅、電影被換角，希望這社會能夠保護、鼓勵遭受暴力、侵犯的女性勇於發聲。

2016年安柏赫德控告強尼戴普家暴，2人結束15個月的婚姻，雖然男方否認到底，演藝事業仍跌入谷底，她也受到影響。

▲安柏赫德和強尼戴普撕破臉。（圖／達志影像）



安柏赫德稱從小時候就被虐待，了解男人在身體上、社會上、經濟上擁有很大的權力，「就像很多女人一樣，在大學時期遭到騷擾和性侵犯，但我保持沉默，我不期待要提起訴訟以伸張正義，甚至不覺得自己是受害者。2年前，我成為了家暴的公眾代表人物，感受到了這文化對發聲女性的憤怒。」甚至被告知未來沒辦法再演戲了，會被列入封殺名單。

就這樣，安柏赫德失去了一部電影的角色，擔任某個全球時尚品牌代言人，已經拍了2年的廣告，也硬生生被拔除，能否在《正義聯盟》、《水行俠》繼續扮演梅拉，也成了未知數。

▲安柏赫德以《水行俠》翻紅。（圖／《水行俠》劇照）



但她有了機會，看到制度如何保護被指控虐待的男人，想像一個強大的男人是艘鐵達尼號，撞上冰山後，船上有很多人不顧一切地修補破洞，不是因為他們相信或在意這艘船，而是他們的命運和這艘船有緊密關連。近年來的＃MeToo運動試圖改變體制、並揭露不公，「我們處在一個變革性的政治時期，總統被女性指控毆打和騷擾，＃MeToo開始討論性暴力對各領域女性的影響，更多女性當上議員，女性的憤怒和想結束性暴力的決心，正變成一種政治力量。」

▲安柏赫德。（圖／《水行俠》劇照）



除了談到政治、執法部門能如何保護女性，安柏赫德也透露曾收到死亡威脅，每個禮拜都要換電話號碼，甚至有幾個月很少離開家中，一旦出門，就會被無人機相機、或是攝影師追著跑，八卦小報會抹黑她，「就好像在公眾輿論下被審判，生命和生計取決於我無法控制的無數判決。」希望勇於跳出來發聲的女性可以獲得更多支持，大家能一起要求改變法律、制度、社會規範，糾正生活的不平衡。

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