海邊婚紗照拍一半…水行俠本人亂入　新婚夫妻嚇傻！

▲傑森摩莫亞亂入拍攝婚紗照現場。（圖／翻攝自honor_your_heart IG）



記者許瑞麟／綜合報導

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）在電影裡豪放不羈、帥氣逼人的形象迷倒不少觀眾，私下的他也很平易近人，近來度假時巧遇一組新人在拍婚紗照，他「應邀亂入」畫面，讓這對新婚夫妻留下難忘的回憶。

這位幸運的新娘叫作Katie Meyers，接受《E! News》訪問時透露，20日在夏威夷歐胡島（Oahu）結束婚禮後，想拍照為儀式畫下完美句點，結果傑森摩莫亞和他的親友在此時走向沙灘，向她大聲道賀，讓小倆口又驚又喜，試圖要保持冷靜。

▲▼婚禮統籌分享和傑森摩莫亞的合照。（圖／翻攝自honor_your_heart IG）



傑森摩莫亞在攝影師的提議下，同意加入拍攝，向一旁的小朋友借了三叉戟，走到後面，開始擺起搞怪動作，有趣的是，在這之前還詢問新婚夫妻他能不能夠一起拍，夫妻倆開心地回應「當然」，還和沙灘上的孩子玩耍、合照，完全沒有大明星的架子，11歲女兒Lola Bonet也不怕生，一直抱著美麗的新娘子。

新娘Katie笑說當下不知道傑森摩莫亞會擺出什麼動作，看到成果時覺得很有趣，直誇傑森摩莫亞全家人都很親切、溫暖，讓她永遠不會忘記這麼特別的日子。