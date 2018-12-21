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《班恩回家》影評／家之所以是家　是因為有家人的愛

《班恩回家》。（圖／《班恩回家》劇照）

▲《班恩回家》。（圖／《班恩回家》劇照，以下皆同）

文／許瑞麟

在聖誕節前，染有毒癮的兒子突然回到家中，媽媽又驚又喜，很開心能和兒子過佳節，但也害怕他再度受到誘惑，搞砸了歡樂時光，如果是你，你會怎麼做？

《班恩回家》找來茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）飾演陷入掙扎的母親Holly。新生代演員盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）繼《海邊的曼徹斯特》、《意外》、《淑女鳥》後，再度展現很會挑劇本的能力，飾演有毒癮的Ben，這部片的導演和編劇也正是他的父親Peter Hedges。

本片一開始，便可以感受到Ben返家後，全家人的壓力襲捲而來，繼父和妹妹的對他不諒解、不放心，讓母親陷入兩難。

《班恩回家》。（圖／《班恩回家》劇照）

劇情設定在24小時內發生的事，讓你隨著Holly忐忑不安，深怕一不注意，Ben就會把持不住，偷偷注射毒品，甚至偷走貴重物品拿去買毒，過程中，我不斷想相信Ben的決心，卻也抱持一絲絲懷疑，就像Holly一樣，不斷對著兒子信心喊話「你很棒」、「以你為榮」，但彷彿是在安慰自己，說服自己。

一場在更衣室的場景，Ben的一句玩笑話，引爆了Holly內心的不安炸彈。電影後段帶點公路電影的氛圍，母子倆在車上坦承彼此的內心，Ben想隱藏的秘密一一被揭開，原來自己想戒毒根本不夠，要面對的還有親友的目光、懷疑，外在的誘惑、黑暗，過去的糾纏，一個滿身傷痕的少年這才知道，想要洗白、獲得肯定有多麼不容易。

《班恩回家》。（圖／《班恩回家》劇照）

茱莉亞羅勃茲和盧卡斯海吉斯撐起了整部片。茱莉亞羅勃茲以《永不妥協》摘下奧斯卡影后後，這次飾演的母親能夠強悍、能夠溫柔，責備孩子的同時也在責怪自己，最後無助、無力到崩潰，所受的折磨沒有比兒子來得少。

盧卡斯海吉斯未來無可限量，要表現毒癮者情緒的大起大落，面對誘惑的掙扎，接連而來的壓力越來越大，還得抱有一點渴望被接受的心情，表演起來相當複雜。

《班恩回家》劇本寫實，在聖誕節該歡樂、團圓的時候，渴望家人溫暖的Ben卻被當成不速之客，每個人最後在經歷這一切後，也了解到「回家」不只是回到實際的「家」，而是回到家人給予的支持、擁抱、溫暖，比起自己死撐活撐來得重要。

《班恩回家》。（圖／《班恩回家》劇照）

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