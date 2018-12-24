升格人妻6天！　楊謹華首曝婚後生活…「跟另一半成為一體」

記者許皓婷／綜合報導

藝人楊謹華與石油富商男友Ben交往2年多，18日宣布登記結婚的喜訊，晉升成人妻的她，24日也首度在社群網站上，分享婚後生活，她更甜蜜直呼：「另一半真真實實的跟妳成為一體！」

▲楊謹華和男友Ben18日登記結婚。（圖／翻攝自IG／楊謹華）



楊謹華18日和男友Ben結婚，成為人妻的她，也首度分享婚後生活，她表示：「人妻生活其實沒太大的差別，工作新戲開心定妝，朋友依然相聚。」但她也透露，已經感受到另一半真真實實的跟自己成為一體，她更開心地說：「實實在在過好每天的日子，是我的夢想！是最大的幸福！」

▲楊謹華分享人妻生活。（圖／翻攝自IG／楊謹華）



楊謹華在2016年公開認愛Ben，跟對方交往以來十分穩定，也早早就見過雙方家長。小倆口也早就有共識朝向結婚邁進，她10月為男方慶生，就公開PO出合照放閃，更甜蜜告白「謝謝你讓我相信愛情」，如今，雙方確定互訂終生，粉絲也替她開心不已。

【楊謹華IG全文】

人妻生活其實沒太大的差別

工作新戲開心定妝

朋友依然相聚

另一半真真實實的跟妳成為一體

現在很想要大聲的說：

「實實在在過好每天的日子，

是我的夢想！是最大的幸福！」

愛你們❤

#謝謝你們滿滿的祝福我們都有收到嘍

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#祝好夢

#晚安