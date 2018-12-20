女星砸2億隆乳3次「超越M罩杯」！　眼睛比嘴還大…動刀超過100次

記者許皓婷／綜合報導

日本女星茶村（Vanilla Chamu）被稱為「芭比女」，因從小外型遭嫌棄，便下定決心整容，她曾在節目中透露，自己全身動刀超過百次，她近日更進行了第3次隆乳，總花費高達2億日圓（約5488萬台幣），令人咋舌。

▲茶村全身動刀逾百次。（圖／翻攝自IG／茶村）



茶村表示因從小外貌不佳，時常遭同學霸凌，連自己親生父親也嫌棄，19歲開始進行整容，至今已動刀超過百次，雖然她五官激似法國娃娃，卻仍不滿意。她曾因隆胸後不滿意J罩杯太小，找醫生做手術將罩杯升級至M，近期又在YouTube頻道PO出的影片中，透露自己進行了第3次隆乳手術，大方展現前後對比。

▲茶村第3度隆乳。（圖／翻攝自IG／茶村）



▲茶村隆乳前後對比。（圖／翻攝自YouTube）



其實，茶村2013年曾推出自傳《超級整形女》，紀錄完整過程，她坦言：「雖然整形手術很恐怖，但我想變得更美，就只是想要更美而已。」以及想變成心目中完美法國娃娃的樣子，她19歲時從眼睛開始動刀，在擁有迷人電眼之後，發現周圍的人對她改觀，態度變好，從此愛上整形，陸續隆鼻、豐唇、抽脂等，成為網友熱議的話題。

▲茶村2013年曾發行自傳《超級整形美女》紀錄血淚整型史。（圖／翻攝zakzak）