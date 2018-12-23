鄭爽爆和男友「合開AI科技公司」　投資金額曝光…網一看怒了

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星鄭爽認愛男友張恒後，時常出雙入對，感情相當穩定。小倆口繼先前被爆出看房，疑似領證結婚的傳聞後，如今又傳出要合開公司，在網路上掀起一陣熱議。

▲鄭爽8月認愛圈外男友張恒。（圖／翻攝自微博）



鄭爽與男友張恆被爆合開公司，名為「上海鯨谷座人工智慧科技有限公司」，從事人工智慧應用軟體開發，人工智慧公共數據平臺，文化體育娛樂活動與經紀代理服務等業務。據悉，她出資了1360萬人民幣，共占68%是大股東，男方則出資640萬人民幣，占32%，並擔任執行董事。

▲鄭爽和男友張恒合開公司。（圖／翻攝自微博）



但鄭爽和男友合開公司的消息曝光後，雙方出資的比例上不相同，卻因此掀起正反兩派聲浪。有粉絲替自己的偶像抱不平，擔心她出錢受騙，更怒轟男方「吃軟飯」，但也有網友表示兩人都是成年人了，私事並不需要大家干涉，並認為「一個出錢一個出力」、「有相同興趣合開公司也很好」。

▲網友熱議。（圖／翻攝自微博）



而鄭爽近期主演電視劇《我的保姆手冊》，就是飾演來自2146年的人工智能保姆，看來，對這方面非常有興趣。不過，她最近卻語出驚人地表示：「我接下來可能會出演比較少的劇。」坦言到現在還沒有調整好心態，不太能面對大家對自己的評論。

鄭爽也透露，雖然自己熱愛表演，但擔心被別人評論，「因為其實我表演的初衷很簡單，就是想給大家帶來開心的。」她知道，被大家評論其實是好事，但還是會上心，「只是我可能現在也沒有調整好心態吧…就是心眼比較小，一直都是個小女孩而已。」

▲鄭爽曾預告「會減少拍戲」。（圖／翻攝自微博）