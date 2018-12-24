咘咘、Mia「小貴婦穿搭」牽手逛街！　Bo妞「公主風」萌炸

記者許皓婷／綜合報導

藝人楊銘威跟方志友結婚3年，育有女兒Mia和兒子Sunny，一家四口幸福美滿。隨著25日將迎來聖誕節，他也帶著一對兒女完起交換禮物，同行的還有修杰楷、賈靜雯的兩個女兒咘咘、Bo妞，一群萌娃也在這個節日相聚。

▲楊銘威、方志友育有一對兒女。（圖／翻攝自IG／方志友）



楊銘威一家人23日提前慶祝聖誕節，他透露女兒非常喜歡這個節日，因為可以收到許多禮物，並PO出老婆方志友和女兒的合照。只見照片中，Mia不經意間露出的表情，像是在看著一旁的媽媽，可愛又自然的模樣，也逗樂不少人，網友也紛紛留言：「那個白眼好經典」、「Mia使出又在拍的眼神」。

▲Mia表情成為亮點。（圖／翻攝自IG／楊銘威）



而楊銘威、方志友也帶著一對兒女和好友相聚，一起交換禮物，一群小孩手上各自抱著自己的禮物，露出開心、滿足的表情，站在一旁的Bo妞，也一改平時的中性打扮，穿著星星的小洋裝入鏡，模樣超可愛。

▲Mia和咘咘、Bo妞交換禮物。（圖／翻攝自IG／楊銘威）



楊銘威更曬出「小貴婦」的萌照，只見Mia穿著紅色洋裝，留著一頭招牌長髮，穿紫色洋裝的咘咘，則是綁著小馬尾，上半身披著皮草背心，模樣超萌，兩人還開心地手牽手逛街，讓網友看了直呼：「融化了」。

▲咘咘、Mia逛街。（圖／翻攝自IG／楊銘威）