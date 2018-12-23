ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙麗穎、馮紹峰「夫妻對唱」甜炸❤　《知否》主題曲MV曝光！

記者許皓婷／綜合報導

趙麗穎、馮紹峰10月宣布結婚後，一起演出的新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》將在25日播出，也是兩人婚後首部合體的戲劇，格外引起關注，而該劇的主題曲更由小倆口獻聲主唱，MV曝光後迅速掀起熱議。

▲趙麗穎、馮紹峰合唱《知否》主題曲。（圖／翻攝自微博／《知否》）

▲▼趙麗穎、馮紹峰主演新劇25日播出。（圖／翻攝自微博／《知否》）

▲趙麗穎、馮紹峰合唱《知否》主題曲。（圖／翻攝自微博／《知否》）

趙麗穎、馮紹峰主演新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，繼官宣25日播出、釋出預告片後，最新的主題曲《知否知否》MV，也在23日正式上線，更由趙麗穎、馮紹峰夫妻檔對唱，黃金組合曝光後，引起粉絲暴動，雖然兩人都不是專業歌手，但深情的演唱，還有動人嗓音，讓網友聽完也紛紛大讚：「夫妻倆竟然合唱了」、「太好聽了！又甜又美」、「兩人聲音好搭哦」。

▲趙麗穎、馮紹峰合唱《知否》主題曲。（圖／翻攝自微博／《知否》）

▲▼趙麗穎、馮紹峰合唱主題曲《知否知否》。（圖／翻攝自微博／《知否》）

▲趙麗穎、馮紹峰合唱《知否》主題曲。（圖／翻攝自微博／《知否》）

而《知否》也被視為趙麗穎和馮紹峰的定情之作，不過電視劇21日舉辦試片會，製作人侯鴻亮就爆料，兩人在拍戲前早就在一起了，「拍《知否》就是兩人相互深入了解的一個過程。」導演張開宙也透露男、女主角拍戲默契十足，經常一次就拍好，並形容「像過日子一樣拍戲。」製作人的爆料引來陸網推測，兩人早在電影《女兒國》時就開始交往。

▲趙麗穎、馮紹峰合唱《知否》主題曲。（圖／翻攝自微博／《知否》）

▲趙麗穎、馮紹峰合作《知否》時就已相戀。（圖／翻攝自微博／《知否》）

《知否知否應是綠肥紅瘦》改編自關心則亂的小說，以北宋為時代背景，描述官家之女盛明蘭，自幼最不受寵，到後來成為影響家中興衰的關鍵人物，同時和世家之子有段跨越年齡之戀。

►點我看MV！

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀

瑤瑤臭豆腐吃到一半…發現蟑螂腳！　老闆「2理由硬拗」她氣瘋

伊能靜認了「動2部位」變美！　霸氣反擊整形：我很驕傲

鄭爽爆和男友「合開AI科技公司」　投資金額曝光…網一看怒了

《玩很大》新陣容超狂！　「Energy+黑澀會美眉」團員廝殺PK

黑外套正妹現身北京故宮！　一看是《還珠》的「這位格格」

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

陳妍希：越來越調皮了！　2歲兒子戴竹蜻蜓「挺小肚肚」Q炸

阿嬌「水底婚紗照」曝光！　親揭危險拍攝過程：很難忘

黑人深情飆歌！　飛翔一聽丟下「這句話」轉身離開…網笑噴

女星砸2億隆乳3次「超越M罩杯」！　眼睛比嘴還大…動刀超過100次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

趙麗穎, 馮紹峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全口味制霸
  2. 見辣長腿..男粉求「踢我」　AKB台灣團成員：愛我S欺負他們！
  3. 趙麗穎、馮紹峰「夫妻對唱」甜炸❤　《知否》主題曲MV曝光！
  4. 蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷
  5. 48歲炸腹肌原因！莫文蔚9個月戒糖冰酒　魔鬼飲食清單驚人
  6. 《大集合》找來「追不到的女神」　輕鬆破節目紀錄
  7. 王祖賢甩駝背肥腰！51歲曬「不科學細腰長腿」　背後豪宅露餡
  8. 就是躲不過恐怖挾持！影帝22年後遇上「同一案件」：這是我的命運
  9. 阿嬌「水底婚紗照」曝光！　親揭危險拍攝過程：很難忘
  10. 楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366