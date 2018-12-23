趙麗穎、馮紹峰「夫妻對唱」甜炸❤　《知否》主題曲MV曝光！

記者許皓婷／綜合報導

趙麗穎、馮紹峰10月宣布結婚後，一起演出的新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》將在25日播出，也是兩人婚後首部合體的戲劇，格外引起關注，而該劇的主題曲更由小倆口獻聲主唱，MV曝光後迅速掀起熱議。

▲▼趙麗穎、馮紹峰主演新劇25日播出。（圖／翻攝自微博／《知否》）

趙麗穎、馮紹峰主演新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，繼官宣25日播出、釋出預告片後，最新的主題曲《知否知否》MV，也在23日正式上線，更由趙麗穎、馮紹峰夫妻檔對唱，黃金組合曝光後，引起粉絲暴動，雖然兩人都不是專業歌手，但深情的演唱，還有動人嗓音，讓網友聽完也紛紛大讚：「夫妻倆竟然合唱了」、「太好聽了！又甜又美」、「兩人聲音好搭哦」。

▲▼趙麗穎、馮紹峰合唱主題曲《知否知否》。（圖／翻攝自微博／《知否》）



而《知否》也被視為趙麗穎和馮紹峰的定情之作，不過電視劇21日舉辦試片會，製作人侯鴻亮就爆料，兩人在拍戲前早就在一起了，「拍《知否》就是兩人相互深入了解的一個過程。」導演張開宙也透露男、女主角拍戲默契十足，經常一次就拍好，並形容「像過日子一樣拍戲。」製作人的爆料引來陸網推測，兩人早在電影《女兒國》時就開始交往。

▲趙麗穎、馮紹峰合作《知否》時就已相戀。（圖／翻攝自微博／《知否》）



《知否知否應是綠肥紅瘦》改編自關心則亂的小說，以北宋為時代背景，描述官家之女盛明蘭，自幼最不受寵，到後來成為影響家中興衰的關鍵人物，同時和世家之子有段跨越年齡之戀。

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