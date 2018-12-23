楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星楊冪宣布離婚，結束與香港男星劉愷威的5年婚姻，但兩人婚變傳聞可說是從未間斷，在22日發出聲明後，各種爆料層出不窮，更有知情圈內人在微博爆料，揭露女方婆媳不合的內幕。

▲劉愷威、楊冪宣布離婚。（圖／翻攝自微博）



▲楊冪被爆料和婆婆（右一）不合。（圖／CFP資料照）



大陸資深媒體人劉春21日在微博發文：「有一次，我聽了香港男欺負我北京女的仔細，氣得差點哭了！」更爆料婆婆連擺個餐桌布，都對媳婦萬般嘲諷，形容男方家根本就是「封建社會的婆媳關係」，他更表示「北京女」紅了之後，婆婆又對她前倨後恭，深怕自己沾不上光。雖沒有指名道姓，但網友紛紛猜測「北京女」就是楊冪，「香港男」則是劉愷威。

▲圈內人疑爆料楊冪婆媳不合。（圖／翻攝自微博）



但在楊冪發布離婚聲明後，陸續有圈內人士發文暗示，其實兩人離婚根本不是像官方所說的「今年」，而是早就離了。有知名微博博主在2年前曾透露，某位和1974年生的香港藝人結婚的女星離婚了，另外劉春也暗示：「早離了，真不容易。」某知名美妝師更說：「得有兩三年前了吧。」甚至表示朋友曾聽到劉愷威和工作人員在商量孩子的撫養、財產怎麼分。

而楊冪和劉愷威因合作電視劇《如意》相戀，2013年11月領證結婚，並於2014年1月在峇里島舉行浪漫婚禮，同年6月生下女兒小糯米，喜訊轟動娛樂圈，不過隨後頻傳婚變，夫妻關係引發各界揣測，如今官宣離婚，更是衝擊大批粉絲。

▲楊冪、劉愷威結束5年婚姻。（圖／翻攝自微博）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！