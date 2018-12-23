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阿嬌「水底婚紗照」曝光！　親揭危險拍攝過程：很難忘

記者許皓婷／綜合報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）20日與賴弘國在香港舉辦婚宴，更特地拍攝了「水中婚紗照」，兩人分別穿著白紗和白襯衫，坐在水底岩石上甜蜜相視，畫面唯美宛如童話故事般，網友看了更直呼「好夢幻」。

▲阿嬌水底婚紗。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

▲阿嬌、賴弘國20日舉辦婚禮。（圖／CFP、翻攝自微博）

阿嬌和賴弘國的婚禮完美落幕後，她23日在IG曬出水底婚紗照，只見她身穿白色婚紗，老公賴弘國則穿著白色襯衫禮服，兩人在水中深情凝望對方。據悉，小倆口的唯美婚紗照是遠赴墨西哥拍攝，當天鐘乳洞水下溫度很低，所以只拍了幾張就停止，夫妻倆也不打算提前公開，想留到宴客當天再和親友分享，因此水下婚紗照直到20日於香港舉辦婚宴時才曝光。

▲阿嬌水底婚紗。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

▲▼阿嬌水底婚紗照。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

▲阿嬌水底婚紗。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

而阿嬌分享完水底婚紗照後，她表示：「婚紗照的夢幻長拖尾是十分危險！但這才難忘。」可見雖然拍攝上有難度，但仍難掩她新婚的幸福和喜悅。網友看了也紛紛大讚：「美人魚」、「我的天哪太好看了吧是仙女」、「好夢幻啊」、「太美了吧」。

 阿嬌、賴弘國水下婚紗。（圖／翻攝自「愛奇藝娛樂」微博）

▲網友大讚阿嬌是「美人魚」。（圖／翻攝自微博）

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