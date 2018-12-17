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韓國婆婆要老公回美國！　崔佩儀哭著下跪：我愛Sam

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人崔佩儀與美籍韓裔的Sam結婚17年，這段異國婚姻初期走得並不順遂，除了得克服文化差異，她還得面對語言不通的婆婆，在結婚前，她為了不離開台灣生活，特地飛到美國向婆婆求情，甚至在大賣場裡跪下，想起這段過程，至今仍激動地紅了眼眶。

崔佩儀曾向婆婆下跪。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

▲依韓國習俗，結婚通常是女方出錢。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

崔佩儀日前在《上班這黨事》上透露，依韓國習俗，結婚時應該是女方出錢，且男方不需付聘金，完全和台灣相反，當時崔媽媽難以接受，後來看到Sam是真心愛女兒，才退後一步表明底線就是「不收聘金」。崔媽媽這一邊解決了，接著是婆婆要求兩人婚後「到美國生活」。

崔佩儀曾向婆婆下跪。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

▲▼崔佩儀拜託婆婆讓她婚後住在台灣。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

崔佩儀曾向婆婆下跪。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

崔佩儀拒絕到異國生活，希望能留在台灣，因此特地和老公一起飛到美國，向婆婆解釋並尋求同意。某天老公和小叔去逛超市，留她跟婆婆獨處，由於婆婆不會中文，她硬著頭皮用破英文解釋，自己是單親家庭出身，無法放媽媽一個人在台灣，她邊哭邊說：「miss Baker please, I love Sam.（貝克太太，求您了，我愛Sam）」

崔佩儀曾向婆婆下跪。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

▲崔佩儀跪謝婆婆成全。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

婆婆看到崔佩儀落淚，給了一個大大的擁抱，並答應她的要求：「我的大兒子for you，妳要好好照顧他，但還是要常常回來看我們。」她也當場跪下向婆婆道謝，這件事回想起來仍讓她激動地紅了眼眶。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

崔佩儀, 韓國, 媳婦, 婆婆

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