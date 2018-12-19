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《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍

記者林奕如／台北報導

陸劇《延禧攻略》7月在愛奇藝上架後，短短半年不僅登上google 2018全球電視節目（TV Shows）熱搜榜TOP.1，更在愛奇藝台灣站創下1.5億流量，單一IP即搶下全站全年1/10流量，榮登2018現象級陸劇。

▲吳謹言華鼎獎封視后。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》）

▲▼《延禧攻略》、《如懿傳》分列愛奇藝2018陸劇排行榜冠亞軍。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》、愛奇藝台灣站提供）

▲愛奇藝2018年陸劇TOP 10排行榜 。台劇TOP5 排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今公布2018「十大熱門陸劇」、「五大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「十大熱門韓綜」、「十大熱門陸綜」等五項年度流量排行榜（統計期間2018/1/1-2018/11/30）。陸劇排行榜特別邀請到《延禧》白月光秦嵐揭開前五名，揭曉過程中由楊冪主演的《扶搖》排行第四，秦嵐也親口恭喜她，《如懿傳》、《老男孩》分列二三名，由陳坤主演的《天盛長歌》佔據第五。秦嵐也笑說希望自己明年作品也在榜上：「希望看如懿傳、老男孩、扶搖、天盛長歌有沒有要拍續集，我可以去參與，到時候也許會在榜上。」

▲愛奇藝2018年陸劇TOP 10排行榜 。台劇TOP5 排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲2018年陸劇TOP 10排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

周迅主演的《如懿傳》劇中選擇原音重現，以精湛演技成功詮釋如懿一生，由純真少女、位極皇后最終斷髮為祭情傷心死，曲終人散時周迅也在個人微博寫道：「我不覺得她是一個悲劇，她很好，她是一個善終。」讓網友對其深深動容：「周迅之後，再無如懿。」獲得排行榜第二名。

▲愛奇藝2018年陸劇TOP 10排行榜 。台劇TOP5 排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲愛奇藝2018年台劇TOP5 排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，五大熱門台劇依序為《1006的房客》、《姊的時代》、《三明治女孩的逆襲》、《我的男孩》及《人際關係事務所》。由李國毅、謝欣穎主演的《1006的房客》，是台劇少見的懸疑題材，在2018全年度台劇口碑聲量名列前茅，引發全民「猜兇手」熱潮，奪下1,348萬播放量；屬於小品題材的《人際關係事務所》雖是2018年中才推出，靠著輕鬆趣味的節奏，深入探討現代人際關係問題，擠入台劇榜前五名，當中曹佑寧與王柏傑的BL幻想情節，更引起網友討論。

▲愛奇藝2018年陸劇TOP 10排行榜 。台劇TOP5 排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲秦嵐揭曉排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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延禧攻略, 如懿傳, 扶搖, 老男孩, 天盛長歌, 姊的時代, 1006的房客, 三明治女孩的逆襲, 我的男孩, 人際關係事務

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