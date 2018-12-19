安心亞憾沒讀大學！補教名師呂捷：不要怕被人瞧不起

記者林奕如／台北報導

安心亞與禾浩辰合作三立偶像劇《你有念大學嗎?》，安心亞飾演校園學霸，而禾浩辰則飾演含著金湯匙出生的玩霸，在安排下首次與補教界歷史名師呂捷對話，請名師開釋在人生中念大學真這麼重要嗎。

▲安心亞、禾浩辰《你有念大學嗎?》會補教名師呂捷。（圖／三立提供）

安心亞高中畢業因為家計考量，選擇先就業沒讀大學，呂捷認為不讀大學不要怕被人家瞧不起，因為你要知道自己在幹嘛，可以抬頭挺胸對瞧不起的人說：「你錢有賺的比我多嗎？環境有比我好嗎？」讓安心亞一直點頭喊認同。

呂捷話鋒犀利與幽默，臉書擁有近50萬的粉絲，這場碰面讓安心亞狂笑不停，呂捷說：「當知道要和安心亞碰面時我正在健身房運動，當時立刻大叫，女神耶！他的寫真集還放在我書架上。」呂捷當年高中畢業也因為考的不好而先放棄學業走進社會，後來因緣際會再苦讀，他笑說自己當時連上廁所都在背單字，每天讀書超過14小時。





▲安心亞、禾浩辰《你有念大學嗎?》會補教名師呂捷。（圖／三立提供）

禾浩辰在求學生涯因為會打籃球所以一路都是保送過關，話一出又被呂捷K說他從以前就最討厭打籃球的，他們都長得又高又帥，禾浩辰說讀書時期最討厭聽到的話就是「四肢發達頭腦簡單」，認為靠體育保送直升的都無腦，還最怕被問「你學體育以後出來要幹嘛！」呂捷立刻插嘴說：「拍偶像劇呀！」他也替愛運動的人說話，認為運動員不是沒腦，只是用在不同地方，他們在球場上運用戰術都是很聰明的，因為運動也需要腦跟身體的協調，讓禾浩辰覺得好窩心。

呂捷認為即使讀大學，在大一及大二時就要好好玩，大學菁華四年是人生最快樂四年，升學就留給大三大四去煩惱就好，好好去享受青春。看到呂捷反應快又活潑，安心亞還力邀他客串演出，呂捷笑說大學時期演過皇帝，但現在回頭看卻好像是員外，而且是好色的員外，還搞笑表示有機會挑戰是很有趣的，希望演教授能和安心亞師生戀。