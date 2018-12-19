ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

父母不見了...13歲男孩住尼泊爾深山！張鈞甯暖心「我當你媽媽」

記者林奕如／尼泊爾報導

張鈞甯應台灣世界展望會邀約，啟程前往距離3702公里遠尼泊爾，進行關懷之旅，長途跋涉轉機再轉機，加上4小時長途車程，終於來到東烏岱普爾計畫區。在偏遠的山區中，有一位13歲小男孩被父母拋棄，一個人獨自生活，張鈞甯爬過陡峭山路看到了他，牽起一段新緣份。

▲張鈞甯尼泊爾探視古曼、潔努。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯爬過陡峭山路，探視深山中古曼的家。（圖／記者林奕如攝）

張鈞甯在旅途中嚴重感冒又失聲，加上生理期不舒服，臉色明顯倦意，但她燦笑跟工作人員表示：「一點也不累，心很充實。」一大早出發探視計畫區，吉普車開上崎嶇的碎石子山路，好幾次漫天揚起的黃沙，遮蔽駕駛視線，顛簸1小時才終於到達山腳下。

▲張鈞甯尼泊爾探視古曼、潔努。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯和古曼喂小羊。（圖／記者林奕如攝）

要前往探視的待資助兒童古曼（Guman）的家，還要徒步再往深山走，當地同工告知：「約再走10分鐘就會到。」但沿途陡峭、僅能容納一人行走的山路，不只考驗身體狀況微恙的張鈞甯，也讓一行工作人員爬到腿軟，最後花了30分鐘，終於到達古曼深山中的家。

▲張鈞甯尼泊爾探視古曼、潔努。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯和小孩玩遊戲。（圖／記者林奕如攝）

現年13歲的古曼（Guman）就讀七年級，他的父母約9年前先後棄家遠走，自此沒有任何消息，鄰居見他無父無母，也沒有監護人，雖然生活困難有自家小孩要照顧，但還是把他留在身邊，進入大家庭，世展會為古曼就讀的學校，提供包括櫃子、故事書、閱讀角落的圖書袋、白板等。

此次探視，古曼帶張鈞甯體驗他日常生活，包括喂家中的羊吃草、喝水，一起踢自製毽子等，被問到未來夢想，他靦腆笑說：「想當醫生。」張鈞甯俏皮笑回：「我有當過醫生喔，但我是假的，是演戲。」她也問出最疑惑問題：「你每天上下山怎麼辦？」她笑說：「他說每天上學都要走，20分鐘就到學校了，我們20分鐘可能還沒下山。」

▲張鈞甯尼泊爾探視古曼、潔努。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯尼泊爾探視潔努。（圖／記者林奕如攝）

另外還探視另一戶13歲小女孩潔努（Janu）的家，她家中很貧困，40歲出頭的父母都是農民，每年辛苦耕作所得的糧食，只足夠應付6個月，家裡還有5個姐妹和1個弟弟，目前長姐失明正就讀9年級。張鈞甯花時間和潔努姊妹、弟弟一起畫圖、玩球遊戲，歡笑不斷。

▲張鈞甯尼泊爾世展會：只要我多分享一次，就能多影響一些人參與資助。（圖／台灣世界展望會提供）

▲張鈞甯當孩子王。（圖／台灣世界展望會提供）

原先古曼和潔努是待資助世展會兒童，但張鈞甯探視過後，決定擔任他們的「媽媽」，加上原先資助其他地區的小孩，她現在共有10個小孩，她說：「多多益善，能夠幫到就是有緣份。」她說，一直都宣導資助兒童計畫，每月700元不是只給這孩子，而是給世展會對這地區一個15年長期計畫，展望會先觀察整個地區缺的是什麼，做一個整體資源分配。

▲張鈞甯尼泊爾世展會：只要我多分享一次，就能多影響一些人參與資助。（圖／台灣世界展望會提供）

▲張鈞甯到尼泊爾探視兒童。（圖／台灣世界展望會提供）

她分享，黑人、范范2013年曾到訪尼泊爾，當時還沒有基礎保健站，但這次就已經有了，「大家有會看到改變，我能夠多說一點，就有一個被影響，這社區就多了700元，是很大幫助的。」她感觸很深，「世界上很多地方是需要幫助，我們生活中很多浪費，可能買完包包後悔了，一輩子不用，這包價值就超過700元，或是吃一頓大餐，這錢給幫助的人身上，面額其實很大。」

推薦閱讀

范可欽狀況突惡化！「血胸」急動手術裝引流管

楊謹華曬婚戒：我是陳太太！燦笑甜捧老公臉「糾纏一輩子」

孫安佐崇拜館長求點評　狄鶯好友陳美鳳勸：剛好就好

龍劭華6年前合作豆導！透露他片場不如意「虐待自己」

楊謹華曬婚戒：我是陳太太！燦笑甜捧老公臉「糾纏一輩子」

范可欽血胸急動刀6小時！斷肋骨「六點鈦合金固定」

《通靈2》殺青現場照曝光　郭書瑤：謝謝讓雅真重生！

超猛！隋棠無痛自然產「3700公克壯老三」　吃奶擠出來「臉紅紅」　

我的願望是「完成妹妹願望」！小男孩卡片讓何潤東心酸

《艋舺》召妓床戲合作豆導！柯佳嬿：不打擾是我的溫柔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

8歲對老婆一見鍾情！《水行俠》傑森摩莫亞18年後追到偶像

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比照」曝光

瘋傳孩子生父是「謝霆鋒叔叔」　張柏芝出面回應了！

蔡依林深夜道歉！新專輯計劃變了　粉絲一看崩潰：騙子

漫威證實《復仇者4》10年最虐「全面洗牌」　警告粉絲：不是你們期待的結局

獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

袁惟仁清醒了！病危62天暴瘦20公斤　返台送榮總加護病房

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張鈞甯, 尼泊爾, 世展會, 資助兒童

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力
  2. 王淨認❤林柏叡：在我心中！　曬「一家三口照」…力挺男方劈腿傳聞
  3. 迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年
  4. 影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲
  5. 剛開完小巨蛋演唱會　玖壹壹BCW再登《紅白》
  6. 投下你2018代表歌曲！送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場
  7. 小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度
  8. 韓國瑜爆「邀了好萊塢巨星到高雄」！　網揪關鍵字瘋猜是「他」：真的大咖
  9. 勇兔爆耍心機「後台搶位置」　玉兔記恨12年：她很奸詐！
  10. 「影史第一位票房破億女導演」　潘妮馬歇爾過世享壽75歲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366