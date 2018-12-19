父母不見了...13歲男孩住尼泊爾深山！張鈞甯暖心「我當你媽媽」

記者林奕如／尼泊爾報導

張鈞甯應台灣世界展望會邀約，啟程前往距離3702公里遠尼泊爾，進行關懷之旅，長途跋涉轉機再轉機，加上4小時長途車程，終於來到東烏岱普爾計畫區。在偏遠的山區中，有一位13歲小男孩被父母拋棄，一個人獨自生活，張鈞甯爬過陡峭山路看到了他，牽起一段新緣份。

▲張鈞甯爬過陡峭山路，探視深山中古曼的家。（圖／記者林奕如攝）

張鈞甯在旅途中嚴重感冒又失聲，加上生理期不舒服，臉色明顯倦意，但她燦笑跟工作人員表示：「一點也不累，心很充實。」一大早出發探視計畫區，吉普車開上崎嶇的碎石子山路，好幾次漫天揚起的黃沙，遮蔽駕駛視線，顛簸1小時才終於到達山腳下。

▲張鈞甯和古曼喂小羊。（圖／記者林奕如攝）

要前往探視的待資助兒童古曼（Guman）的家，還要徒步再往深山走，當地同工告知：「約再走10分鐘就會到。」但沿途陡峭、僅能容納一人行走的山路，不只考驗身體狀況微恙的張鈞甯，也讓一行工作人員爬到腿軟，最後花了30分鐘，終於到達古曼深山中的家。

▲張鈞甯和小孩玩遊戲。（圖／記者林奕如攝）

現年13歲的古曼（Guman）就讀七年級，他的父母約9年前先後棄家遠走，自此沒有任何消息，鄰居見他無父無母，也沒有監護人，雖然生活困難有自家小孩要照顧，但還是把他留在身邊，進入大家庭，世展會為古曼就讀的學校，提供包括櫃子、故事書、閱讀角落的圖書袋、白板等。

此次探視，古曼帶張鈞甯體驗他日常生活，包括喂家中的羊吃草、喝水，一起踢自製毽子等，被問到未來夢想，他靦腆笑說：「想當醫生。」張鈞甯俏皮笑回：「我有當過醫生喔，但我是假的，是演戲。」她也問出最疑惑問題：「你每天上下山怎麼辦？」她笑說：「他說每天上學都要走，20分鐘就到學校了，我們20分鐘可能還沒下山。」

▲張鈞甯尼泊爾探視潔努。（圖／記者林奕如攝）

另外還探視另一戶13歲小女孩潔努（Janu）的家，她家中很貧困，40歲出頭的父母都是農民，每年辛苦耕作所得的糧食，只足夠應付6個月，家裡還有5個姐妹和1個弟弟，目前長姐失明正就讀9年級。張鈞甯花時間和潔努姊妹、弟弟一起畫圖、玩球遊戲，歡笑不斷。

▲張鈞甯當孩子王。（圖／台灣世界展望會提供）

原先古曼和潔努是待資助世展會兒童，但張鈞甯探視過後，決定擔任他們的「媽媽」，加上原先資助其他地區的小孩，她現在共有10個小孩，她說：「多多益善，能夠幫到就是有緣份。」她說，一直都宣導資助兒童計畫，每月700元不是只給這孩子，而是給世展會對這地區一個15年長期計畫，展望會先觀察整個地區缺的是什麼，做一個整體資源分配。

▲張鈞甯到尼泊爾探視兒童。（圖／台灣世界展望會提供）

她分享，黑人、范范2013年曾到訪尼泊爾，當時還沒有基礎保健站，但這次就已經有了，「大家有會看到改變，我能夠多說一點，就有一個被影響，這社區就多了700元，是很大幫助的。」她感觸很深，「世界上很多地方是需要幫助，我們生活中很多浪費，可能買完包包後悔了，一輩子不用，這包價值就超過700元，或是吃一頓大餐，這錢給幫助的人身上，面額其實很大。」