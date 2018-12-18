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我的願望是「完成妹妹願望」！小男孩卡片讓何潤東心酸

記者林奕如／台北報導

達騰娛樂以師兄何潤東為首，攜手師弟沈建宏、張又瑋、陳紫晧當起耶誕老人，力邀大家一起給台北五股伯特利兒童照護中心孩童一個暖心的平安夜。何潤東活動前翻閱了孩童願望清單，分享令自己最動容的心願：「有個孩子的願望是完成自己妹妹的願望。」讓他留下極深刻的印象。

▲達騰藝人(何潤東&沈建宏&張又瑋&陳紫晧)做公益。（圖／達騰娛樂提供）

▲大師兄何潤東帶領師弟們做公益。（圖／達騰娛樂提供）

何潤東表示，「每個孩子都期待聖誕節那天看見聖誕老人給自己的禮物。但在小小年紀的他身上，我看到分享、看到施比受更有福，這反而加倍的感人。」沈建宏在北京拍戲半年，「我其實定期都會去關愛之家看看孩子，買一些他們需要的奶粉和尿布。」

新人張又瑋、陳紫晧也參與了這次活動，兩人過去都有自主行善的習慣，張又瑋說自己曾和好友一起去探望獨居老人，「不只是陪伴他們，也會幫忙打掃整理他們的居住環境，給他們家的感覺。」陳紫晧分享自己曾去流動物之家行公益，「去了後會發現，有很多狗狗其實打理後都很漂亮，牠們也很親人，我想這是牠們渴望新家的表現。」

▲達騰藝人(何潤東&沈建宏&張又瑋&陳紫晧)做公益。（圖／達騰娛樂提供）

▲達騰娛樂募集耶誕禮物。（圖／達騰娛樂提供）

本次活動在藝人與民眾熱情參與下，為照護中心每位孩童募集到耶誕禮物，百餘份禮物及文具、睡袋、羽絨外套等多項民生用品。達騰娛樂CEO辛誌諭表示這是首度和鼎愛基金會合作，「原先是想要低調進行，但大眾的反應很熱烈，活動才剛開跑，就很多人私訊要認領孩子的心願，這是我和我的工作同仁都很意外的。」

伯特利兒童照護中心由盧秋月牧師創立，至今已有30年，幫助上千位孩童度過童年時光，「起初只是族人間互相照料，慢慢的變成幫助需要幫助的孩子，才有了照護中心的誕生」，中心的孩童年齡層都偏低，大多是幼兒、國小生居多。他們大多家庭經濟狀況嚴重不足、隔代教養或喪失家庭功能，盧秋月牧師表示，照護中心有時候更像一個安親班，教孩子們讀寫，「最令人感動的是，照護中心長大的孩子還會抽空回來陪這些孩子，這讓我覺得我們就像個大家族，讓照護中心的存在更有意義。」
 

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