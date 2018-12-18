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《通靈2》殺青現場照曝光　郭書瑤：謝謝讓雅真重生！

記者林奕如／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）因為《通靈少女》大紅，第二季正式殺青，同時也釋出拍攝現場的照片。照片中瑤瑤身穿白衣、短褲，正坐在廟中通靈，延續第一季造型、場景，讓觀眾十分熟悉，由於她之前被爆出排擠新人，今IG發文拿傳聞自嘲：「某大牌女星拉攏工作人員，請大家喝飲料。」

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

正式殺青後，瑤瑤表示：「謝謝HBO Asia讓謝雅真重生，謝謝第二季的團隊這麼盡力，大家敬請期待！！」第二季導演劉彥甫表示：「謝謝全體劇組員對我的支持與鼓勵，讓拍攝工作順利完成。這當中雖然有許多困難，例如天氣或是需要了解宮廟文化等細節，但我們都一一克服了。我自己也非常期待第二季的播出，也請大家拭目以待。」HBO Asia製作部高級副總裁甘蕙茵表示：「非常開心能夠再次與劇組合作第二季，也再次看到台灣拍攝團隊充沛的創作力，而劉彥甫導演在拍攝過程中更展現了令人驚喜的執導能力。我們希望未來有更多與台灣團隊合作的機會。」

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

▲▼郭書瑤《通靈少女2》演出。（圖／HBO ASIA提供）

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

《通靈少女》第二季共8集，預計2019年播出。講述一個有通靈體質的高中女生（郭書瑤飾），白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，高中生的她，就已看盡人性百態，不知道是鬼可怕人可怕，但她其實只期待能擁有一般少女的平凡生活。

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

▲▼温貞菱、范少勳出演《通靈2》。（圖／HBO ASIA提供）

▲郭書瑤《通靈少女2》殺青。（圖／HBO ASIA提供）

第二季的故事開始，經歷過許多事情的謝雅真雖打算當個平順安靜的高中生，沒想到好朋友跟著搬家離開台灣，而原來的話劇社員又因為前社長忙於課業而通通跑光光，加上又要應付宮廟那邊的各種「活動」，夾在課業與宮廟生活，17歲的小真這次要面對的課題比以往都更加艱難。

女主角由郭書瑤（飾演謝雅真）延續演出，廟公陳慕義（飾演金老師）、李英宏（飾演阿宏）、吳宏修（飾演阿修）、林鶴軒（飾演鳥哥）、洪群鈞（飾演小龜），以及向承寓（飾演胖達），也都是再次參與演出。新角色澤包括温貞菱（飾演詹曉彤）、男主角范少勳（飾演張宇軒）、尹昭德（飾演湯勝元）和李雪（飾演蘇珮茹）。

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郭書瑤, 瑤瑤, 通靈少女2, 通靈少女, 通靈2, 謝雅真, 温貞菱, 范少勳

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