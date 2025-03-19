帶外甥女看aespa演唱會！　SJ始源揮手燈幫拍照：育兒不容易　

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男團Super Junior成員始源一向以紳士風範著稱，但只要遇到家人，特別是他的外甥女金敏，瞬間變身超級暖舅。日前（17日），他特地帶著外甥女去觀看SM娛樂師妹團aespa的演唱會，並在社群平台分享兩人開心合照，引發粉絲熱烈討論。

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▲始源帶外甥女看aespa演唱會。（圖／翻攝自始源X）



始源與金敏的關係早在《我家的熊孩子》中曝光，當時金敏語出驚人、一句「所有Super Junior叔叔都討厭」讓眾人捧腹大笑，而她更自爆幼兒園時期就曾經歷「三角戀」，讓觀眾見識到她的直率與幽默。這次兩人一同現身aespa演唱會，網友紛紛讚嘆始源真的是「最寵外甥的舅舅」。

演唱會當天，始源除了曬出與外甥的照片，還特別在X（原推特）上用日語發文：「育兒不容易。」配上一張自己在車內露出嚴肅神情的照片，與金敏在一旁悠閒比YA的模樣形成強烈對比，逗樂不少粉絲。從兩人的互動可以看出，始源不僅是一名敬業的偶像，也是個盡責的舅舅，羨煞眾人，令不少人紛紛喊「外甥女好幸福」、「始源還缺外甥女嗎」。

▲始源深刻體會到育兒不容易。（圖／翻攝自始源X）

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