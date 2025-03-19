帶外甥女看aespa演唱會！　SJ始源揮手燈幫拍照：育兒不容易　

育児は楽じゃないよ。 pic.twitter.com/LUeFGDygFp— Siwon Choi (@siwonchoi) March 17, 2025
記者劉宜庭／綜合報導
南韓男團Super Junior成員始源一向以紳士風範著稱，但只要遇到家人，特別是他的外甥女金敏，瞬間變身超級暖舅。日前（17日），他特地帶著外甥女去觀看SM娛樂師妹團aespa的演唱會，並在社群平台分享兩人開心合照，引發粉絲熱烈討論。
▲始源帶外甥女看aespa演唱會。（圖／翻攝自始源X）
始源與金敏的關係早在《我家的熊孩子》中曝光，當時金敏語出驚人、一句「所有Super Junior叔叔都討厭」讓眾人捧腹大笑，而她更自爆幼兒園時期就曾經歷「三角戀」，讓觀眾見識到她的直率與幽默。這次兩人一同現身aespa演唱會，網友紛紛讚嘆始源真的是「最寵外甥的舅舅」。
演唱會當天，始源除了曬出與外甥的照片，還特別在X（原推特）上用日語發文：「育兒不容易。」配上一張自己在車內露出嚴肅神情的照片，與金敏在一旁悠閒比YA的模樣形成強烈對比，逗樂不少粉絲。從兩人的互動可以看出，始源不僅是一名敬業的偶像，也是個盡責的舅舅，羨煞眾人，令不少人紛紛喊「外甥女好幸福」、「始源還缺外甥女嗎」。
▲始源深刻體會到育兒不容易。（圖／翻攝自始源X）
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2、上傳 Instagram 限時動態、地標打卡 東森廣場-台北車站 並 @kkbox_tw 。
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2025/4/14 (一) 得獎名單於活動頁面公佈並將以電話通知。
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主辦單位將於 2025/4/14 (一) 陸續以電話通知得獎者，請注意手機來電通知，並請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於主辦單位發出得獎通知的指定期間即指定地點內領取獎項，逾期未領或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。
▲快來東森廣場找到這幅應援地貼，找到想應援的表演嘉賓名字合照、並打卡上傳IG、將IG截圖投稿至活動網頁即可抽門票。（圖／活動小組提供）
▌ 活動時間：即日起至2025/4/10 23:59
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