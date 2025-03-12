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KKBOX 風雲榜門票！ETtoday送好康到東森廣場拍照打卡抽

活動小組／綜合報導  

▲到東森廣場台北車站(K區)，找到想應援表演嘉賓名字。與之拍照、打卡並上傳IG，將IG截圖投稿至活動網頁，即有機會抽中演唱會雙人門票。（圖／活動小組提供）

第20屆KKBOX風雲榜再一個月即將登場啦！本屆卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S. 都將再次強勢登台。看到許多粉絲們依舊如火如荼地進行抽票活動，還沒有門票的別擔心，ETtoday聽到大家的心聲了！沒票交給我們！我們第三重抽票活動即將在東森廣場台北車站舉辦打卡應援活動，只要到東森廣場找到應援地貼，拍照並在IG打卡，最後再將打卡截圖畫面上傳到活動專頁，就能抽KKBOX 風雲榜雙人門票，讓你離偶像更進一步！

詳細活動辦法點我看更多►►►

▲。（圖／記者活動小組提供）

▲快來東森廣場找到這幅應援地貼，找到想應援的表演嘉賓名字合照、並打卡上傳IG、且將IG截圖投稿至活動網頁，快來呼朋引伴一起抽門票。（圖／活動小組提供）

ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動

▌  活動時間：即日起至2025/4/10 23:59

▌  活動辦法：

1、本人至東森廣場-台北車站【KKBOX風雲榜 表演嘉賓應援地貼】與想應援的表演嘉賓名字拍下合照
2、上傳 Instagram 限時動態地標打卡 東森廣場-台北車站 並 @kkbox_tw
3、將上傳成功的限動截圖上傳至此活動專頁 (需下載新聞雲App並註冊會員)。
4、即有資格可以抽【KKBOX 20th 風雲榜雙人門票】。
※ 提醒：拍照打卡時，須由本人親自到現場拍照，若使用別人照片則此照片皆視為無效投稿。

▌ 得獎公布：
2025/4/14 (一) 得獎名單於活動頁面公佈並將以電話通知。

▌ 活動獎項：
KKBOX 20th 風雲榜雙人門票 (16 張門票，共抽出８位)。

▌ 獎項兌領：
主辦單位將於 2025/4/14 (一) 陸續以電話通知得獎者，請注意手機來電通知，並請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於主辦單位發出得獎通知的指定期間即指定地點內領取獎項，逾期未領或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。

※請務必再次確認 Instagram 打卡的限時動態需包含地標東森廣場-台北車站及 @kkbox_tw，且務必將打卡完成的限動截圖上傳，若以上元素其一未達成將不符合抽獎資格，敬請見諒。

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位解釋為準。

▲ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動即日起開跑

▲ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動即日起開跑，快揪朋友們一起來東森廣場台北車站完成抽票步驟！

！！好康再加碼！！

請憑投稿完成畫面至「東森廣場台北車站-西廣場服務台」並加入東森廣場LINE@，即可領取電子廣場券100元。（每人限領 1 份，廣場券詳細使用方式請參照說明。）

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除了第三重活動之外，第一重活動仍在進行中，只要下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩，就有更多機會可以抽票～千萬不要錯過！

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

▲▼SJ D&E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Super Junior D&E東海、銀赫。（圖／資料照／記者吳睿慈攝）

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