風波懶人包／林襄、林穎樂被爆佔座　爭議過程一次看完！

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky日前在節目上爆料某年輕後輩佔座不讓，而曾經與她們一起拍攝外景的林襄、林穎樂也被猜是事主，掀起網友熱烈討論。《ETtoday娛樂星光雲》整理了此次「佔座風波」懶人包，事發過程、雙方主張及說法，帶您一次看完！

▲黃小柔、Vicky和林襄、林穎樂之間的佔座風波持續延燒。（圖／翻攝自Facebook）

黃小柔、Vicky爆料「流量女星佔座」

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黃小柔、Vicky近來在節目《小姐不熙娣》爆料搭高鐵出外景時，遇到一位年僅20多歲、流量很大、有經營YouTube頻道的女星，對方疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就佔據Vicky的指定座位。黃小柔還透露，對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，甚至還把整隻腳跨在前面的椅子上，行為舉止令她相當不解。

▲黃小柔、Vicky爆料被流量女星佔座。（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

網友猜測與當事人回應

網友根據線索猜測事件主角可能是林襄和林穎樂，對此，林襄和林穎樂於15日先後發表聲明否認是事件當事人。林襄表示：「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵），也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？」

林襄的經紀人莉奈也發表嚴正聲明，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，「所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響。」林穎樂則發文表示：「今年是怎麼了？一直被誤會...我不可能這樣吧...」

▲林襄發聲。（圖／翻攝自林襄IG）

佔座事件持續發酵

有網友16日在Vicky的社群留言，指責她為了通告費傷害無辜，要求道歉。對此，Vicky回應表示：「如果你真相信她，你不會出現在這裡。」事後，林襄在Instagram回應網友，澄清當時搭乘的是台鐵而非高鐵。

另一方面，林穎樂在出席活動時，也回應表示：「我蠻確定我們沒有發生這樣的事情。」她也還原當時情況，「當時去花蓮是坐火車，回來的時候有玩遊戲有分隊伍，我是黑隊，先高鐵回來，黃隊是要騎腳踏車，好像要到哪個點才能回家，所以我們是分開回去的。」林穎樂說，錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky及黃小柔私下相處融洽，甚至還收到Vicky暖心私訊。至於是否會希望Vicky出面澄清，林穎樂則說：「這件事情不是我們，不曉得發生什麼事，所以不好意思多問。」

▲Vicky遭林襄粉絲洗版。（圖／翻攝自Vicky IG）

黃小柔公開聲明

黃小柔18日在Instagram發布聲明，承認之前說是高鐵有誤，實際搭乘的是普悠瑪號，並公開指明佔位的確實是林襄和林穎樂其中一人，強調所述「句句屬實，絕無虛言」，但也表示不會再對此事做出回應，承諾未來會更謹慎分享故事，避免造成困擾。

而Vicky則受訪表示：「我故意說是高鐵，就是怕網友會猜到是誰，怕傷害到對方，所以高鐵是故意講的，也沒有想要消費或蹭誰，就是綜藝節目聊天而已。」強調自己絕不是會想去傷害對方的人。至於日後是否會再跟林襄與林穎樂同台？經紀人則代為表示：「不管同台或一起工作都不是我們能決定，也不會拒絕同台，這件事是個人認知的問題，我覺得可能對方覺得是合理的，也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同。其實Vicky一直都會跟大家打招呼，不管長輩晚輩平輩，人沒到聲音就會先出現了，以後也一樣。」

▲黃小柔發文表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲林襄、林穎樂佔座爭議懶人包。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）