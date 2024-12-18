ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

風波懶人包／林襄、林穎樂被爆佔座　爭議過程一次看完！

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky日前在節目上爆料某年輕後輩佔座不讓，而曾經與她們一起拍攝外景的林襄、林穎樂也被猜是事主，掀起網友熱烈討論。《ETtoday娛樂星光雲》整理了此次「佔座風波」懶人包，事發過程、雙方主張及說法，帶您一次看完！

▲▼黃小柔Vicky（圖／翻攝自Facebook）

▲黃小柔、Vicky和林襄、林穎樂之間的佔座風波持續延燒。（圖／翻攝自Facebook）

黃小柔、Vicky爆料「流量女星佔座」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃小柔、Vicky近來在節目《小姐不熙娣》爆料搭高鐵出外景時，遇到一位年僅20多歲、流量很大、有經營YouTube頻道的女星，對方疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就佔據Vicky的指定座位。黃小柔還透露，對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，甚至還把整隻腳跨在前面的椅子上，行為舉止令她相當不解。

▲▼黃小柔（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

▲黃小柔、Vicky爆料被流量女星佔座。（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

網友猜測與當事人回應

網友根據線索猜測事件主角可能是林襄和林穎樂，對此，林襄和林穎樂於15日先後發表聲明否認是事件當事人。林襄表示：「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵），也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？

林襄的經紀人莉奈也發表嚴正聲明，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，「所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響。」林穎樂則發文表示：「今年是怎麼了？一直被誤會...我不可能這樣吧...

▲林襄發聲。（圖／翻攝自林襄IG）

▲林襄發聲。（圖／翻攝自林襄IG）

佔座事件持續發酵

有網友16日在Vicky的社群留言，指責她為了通告費傷害無辜，要求道歉。對此，Vicky回應表示：「如果你真相信她，你不會出現在這裡。」事後，林襄在Instagram回應網友，澄清當時搭乘的是台鐵而非高鐵

另一方面，林穎樂在出席活動時，也回應表示：「我蠻確定我們沒有發生這樣的事情。」她也還原當時情況，「當時去花蓮是坐火車，回來的時候有玩遊戲有分隊伍，我是黑隊，先高鐵回來，黃隊是要騎腳踏車，好像要到哪個點才能回家，所以我們是分開回去的。」林穎樂說，錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky及黃小柔私下相處融洽，甚至還收到Vicky暖心私訊。至於是否會希望Vicky出面澄清，林穎樂則說：「這件事情不是我們，不曉得發生什麼事，所以不好意思多問。」

▲Vicky遭林襄粉絲洗版。（圖／翻攝自Vicky IG）

▲Vicky遭林襄粉絲洗版。（圖／翻攝自Vicky IG）

黃小柔公開聲明

黃小柔18日在Instagram發布聲明，承認之前說是高鐵有誤，實際搭乘的是普悠瑪號，並公開指明佔位的確實是林襄和林穎樂其中一人，強調所述「句句屬實，絕無虛言」，但也表示不會再對此事做出回應，承諾未來會更謹慎分享故事，避免造成困擾。

而Vicky則受訪表示：「我故意說是高鐵，就是怕網友會猜到是誰，怕傷害到對方，所以高鐵是故意講的，也沒有想要消費或蹭誰，就是綜藝節目聊天而已。」強調自己絕不是會想去傷害對方的人。至於日後是否會再跟林襄與林穎樂同台？經紀人則代為表示：「不管同台或一起工作都不是我們能決定，也不會拒絕同台，這件事是個人認知的問題，我覺得可能對方覺得是合理的，也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同。其實Vicky一直都會跟大家打招呼，不管長輩晚輩平輩，人沒到聲音就會先出現了，以後也一樣。」

▲黃小柔發文表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲黃小柔發文表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲▼林襄、林穎樂佔座爭議。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲林襄、林穎樂佔座爭議懶人包。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

推薦閱讀

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換
  2. 梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事
  3. 崔敏煥回歸FTISLAND倒數　二度發文澄清「去汽車旅館是想獨處」
  4. 唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的
  5. 《拳上》倒數開打「蹦闆嗆統神賴皮豬」 　怒掀改規則內幕
  6. 徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢
  7. 「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度
  8. 林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊
  9. 統神、蕾菈世紀大和解！　昔控她性騷「再親一次」真實反應曝光
  10. YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮：整個人超詭異

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366