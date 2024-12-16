遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

記者孟育民／台北報導

女星黃小柔、Vicky因為爆料錄影時遇到某流量女星沒禮貌佔位，引發網友瘋猜對象是林襄、林穎樂，目前兩人都已發聲闢謠，但風波仍持續延燒。林穎樂今（16日）出席活動，首度現身回應風波，無奈表示：「心情上還好，不是我們，希望別再討論。」

▲林穎樂首露面回應風波。（圖／公關提供）

事件爆發後，林穎樂表示有收到林襄的訊息，「她有傳一段影片給我，還想說是不是傳錯，林襄說網友在傳是不是她們，我蠻確定我們沒有發生這樣的事情。」她也還原當時情況，「當時去花蓮是坐火車，回來的時候有玩遊戲有分隊伍，我是黑隊，先高鐵回來，黃隊是要騎腳踏車，好像要到哪個點才能回家，所以我們是分開回去的。」

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▲林穎樂還原事發經過。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

林穎樂說，錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky及黃小柔私下相處融洽，甚至還收到Vicky暖心私訊，表示很開心認識可愛的妹妹們，她說：「IG也有互相標註、留言，相處很愉快！」不過她並不知情被爆料的人是誰，也沒有多過問，坦言被誤會難免心情受影響，但仍保持正面心態。至於是否會希望Vicky出面澄清，林穎樂則說：「這件事情不是我們，不曉得發生什麼事，所以不好意思多問。」



