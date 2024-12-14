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流量女星被爆「搭高鐵佔位」　3線索曝光小S驚訝：家教問題！

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目《小姐不熙娣》爆料之前在搭高鐵出外景時，遇到一位年僅20多歲、流量很大、有經營YouTube頻道的女星霸佔座位還堅持不讓，讓兩人見狀後相當傻眼，隨後她也向主持人小S公開對方姓名，不料小S聽完後先是露出驚訝表情，接著更直言：「怎麼可能這麼沒禮貌？這是禮貌跟家教的問題欸！」影片曝光後，引起網友留言瘋猜。

▲▼黃小柔、Vicky（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲黃小柔、Vicky。（圖／翻攝自Facebook）

Vicky爆料，有位很紅的晚輩女星在搭高鐵時疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就一屁股坐下來，直接佔據她的指定座位。為此，黃小柔透露對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，甚至還把整隻腳跨在前面的椅子上，行為舉止令她相當不解。

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談及當時的情況，Vicky坦言雖然無奈，但仍以禮貌親切的態度對待對方，強調「我跟她不認識，但是我是很親切的，會跟每個人打招呼。」然而，對方的反應卻讓她和黃小柔十分驚訝，直言刷新三觀。此外，黃小柔也補充，她事後上網搜尋該女星的資料才明白，對方不只是偶像，也有經營YouTube頻道，是目前非常受歡迎的人，因此語帶無奈地感嘆：「現在是可以這麼跩的啦！」

▲▼小S（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

▲小S。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

最後，當主持人小S聽到黃小柔透露該女星的名字後，也忍不住表示，這已經不是流量或形象的問題，而是禮貌跟家教的問題。影片曝光後，立即吸引網友討論，不少人都紛紛留言猜測該女星的身分。

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小姐不熙娣, 小S, 徐熙娣, 黃小柔, Vicky

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