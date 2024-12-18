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快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

記者潘慧中／綜合報導

黃小柔、Vicky日前上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂。隨著事件延燒，黃小柔18日親自發文並實名表示，「佔位的人是林襄與穎樂！」

▲黃小柔發文表示佔位子的是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲黃小柔實名指控佔位子的就是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔解釋當時確實不是搭乘高鐵，而是搭普悠瑪號前往花蓮出外景，選擇了普悠瑪號列車，「因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉。」

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▲▼陳沂發文談佔位風波。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲黃小柔表示林襄、林穎樂其中一人佔了Vicky的位置。（圖／翻攝自Facebook／林襄、黃小柔）

黃小柔表示每個人都有自己的車票，當天與Vicky上車後，發現對方的座位已被佔用。當她們上前詢問時，該乘客僅舉起手上的車票，「從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會。」

在完全沒有要討論的狀況下，火車已啟動，黃小柔與Vicky一時不知所措，「當下我確實有被這突如其來的無視嚇到，最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂（是其中一位坐到Vicky姐的位置）。」

▲林穎樂、林襄、Vicky、黃小柔曾一起錄製《綜藝玩很大》的花蓮外景。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

面對外界輿論，黃小柔強調她所敘述的經過均屬事實，絕無虛構，針對此事，未來也不會再回應，「也會留意以後在節目上分享故事的篩選，避免再次造成大家的困擾。」

黃小柔IG全文：

首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）。

那次外景工作地點在花蓮，所以我們坐的是普悠瑪號（因每個人都有自己的車票座位，所以完全沒有需要別人讓位的疑慮）。

當天我跟Vicky姐上車後，發現Vicky姐的位子已有人入坐，我們要上前詢問時，這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會，完全沒有要討論的狀況下，火車已經啟動，讓我們有點不知所措，當下我確實有被這突如其來的無視嚇到，最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂(是其中一位坐到Vicky姐的位置)

由於這幾天輿論與風向跟巨大討論，我就把當時發生事件敘述出來，句句屬實，絕無虛言，若有得罪，敬請見諒！

再次感謝所有家人與朋友的關心，我們不會再做任何回應，也會留意以後在節目上分享故事的篩選，避免再次造成大家的困擾。

以上

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黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂

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