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林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目《小姐不熙娣》爆料之前搭高鐵出外景時，遇到某位流量女星沒禮貌又佔位的情況，更直言刷新三觀。不料，節目片段曝光後，引發部分網友留言瘋猜兩人在講的疑似是啦啦隊女神林襄，為此，她的經紀人透過Threads憤怒發聲了，「請不要在那邊瞎起鬨。」

▲▼林襄

▲林襄遭質疑私下沒禮貌。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林襄的經紀人今（14）日透過Threads留言公開力挺林襄，向外界喊話應該更了解她的真實面貌。經紀人強調：「不認識林襄的，請不要在那邊瞎起鬨。」並進一步提到，林襄是自己認識的藝人中最有禮貌的女孩，藉此肯定她在工作場合的表現與態度。

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▲▼林襄遭影射沒禮貌。（圖／翻攝自Threads

▲林襄遭影射沒禮貌，經紀人發聲。（圖／翻攝自Threads）

事實上，女星黃小柔、Vicky最近在節目上爆料，有位20多歲、很紅的女星在搭高鐵時疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就一屁股坐下來，直接佔據Vicky的指定座位。為此，黃小柔透露對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，她也補充，事後上網搜尋才明白，對方不只是偶像，也有經營YouTube頻道，是目前非常受歡迎的人。

▲▼林襄

▲網友翻出林襄與黃小柔一起出外景的影片。（圖／翻攝自Threads）

最後，當主持人小S聽到該女星的名字後，也忍不住表示，這已經不是流量或形象的問題，而是禮貌跟家教的問題。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄。

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關鍵字

林襄, 啦啦隊, 黃小柔, 小姐不熙娣, 小S, Vicky

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