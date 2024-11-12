ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋再臨12日證實在家中去世，生前的作品活動也引起了廣泛關注。事實上，擁有180公分身高的他，最初以模特兒身份出道，後來於2009年參演電影《女演員們》後正式進入演藝圈。直到2012年，他在金秀賢主演的《擁抱太陽的月亮》中飾演王的護衛武士「雲」，憑藉高挑身材和默默守護的溫暖形象，給觀眾留下深刻印象。

▲宋再臨離世。（圖／翻攝自經紀公司官網）

▲宋再臨離世。（圖／翻攝自經紀公司官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而真正讓宋再臨演藝生涯登上顛峰的，是他於2014年參加了人氣戀愛實境秀《我們結婚了》，在節目中展現了截然不同的一面，當時他與女星金素恩（金昭誾）組成假想夫婦，憑藉獨特的魅力和幽默的個性受到觀眾喜愛。2016年，他出演SBS電視劇《我們的甲順》，首次擔任無線台作品的主角，且再次與金素恩搭檔合作，引起極大關注。

▲宋再臨、金素恩的精靈夫婦深受喜愛。（圖／翻攝自韓網）

▲宋再臨、金素恩的精靈夫婦深受喜愛。（圖／翻攝自韓網）

宋再臨、金素恩之間的火花，使得兩人擁有大批CP粉，值得一提的是，他們去年（2023）還被民眾目擊到在日本遊樂園約會，因此爆出了熱戀緋聞，不過女方很快出面澄清，表示兩人是剛好發現彼此都在日本，於是與工作人員一起遊玩，並不是單獨出遊，雖沒有發展成情侶關係，但也側面證實兩人結束合作後，仍維持著良好交情。

▲宋再臨、金素恩組成的「精靈夫婦」受很多粉絲喜愛。（圖／翻攝自韓網）

▲宋再臨、金素恩CP感太強，曾傳出緋聞。（圖／翻攝自韓網）

此外，宋再臨的作品還有劇集《剩餘公主》、《不善良的女人們》、《讓我聆聽你的歌》、《剛剛三十歲》、《美男堂》、《皮塔在戀愛》、《先熱情地打掃吧》等，他也活躍於大銀幕，包括電影《夜叉：浴血諜戰》、《你好》、《誘餌》等，每年都固定產出作品，並且也投入時間在話劇、音樂劇中，持續磨練自身演技。

▲宋再臨的喪禮將低調進行。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨每年都相當努力推出作品。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

宋再臨於2023年2月完成了話劇《妻子》，上個月（10月13日）落幕的音樂劇《凡爾賽玫瑰》表演，卻成了他最後一次的公開演出，突然離世讓大眾倍感震驚。

宋再臨於去年與經紀公司Saram娛樂結束專屬合約，隨後開始獨立活動。去世前，他在個人Instagram上留下了「漫長旅程的開始」的訊息，本與好友約好12日要吃午餐的他突然失聯，好友隨即前往他在首爾城東區的家中，於同日中午12時30分左右，在他家發現遺體，警方到場調查後，發現了遺書，且初步判斷沒有他殺痕跡，推測應為輕生。

▲宋再臨的喪禮將低調進行。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨遺作為音樂劇《凡爾賽玫瑰》。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

宋再臨靈堂設在首爾永登浦區的汝矣島聖母醫院殯儀館，告別式將於14日中午12時舉行，長眠地尚未確定，家屬對外表示喪禮將會低調舉行。

►宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

►宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

►約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

►道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸女童趴地玩耍遭巨鼠鑽衣　牠全身「趴趴走」從袖口跑出

推薦閱讀

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋再臨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾被批「絕望的文盲」！趙露思新作演技爆發雪恥　官媒改口給好評
  2. 宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數
  3. 周天成到馬祖　小朋友拿出島民證要簽名　原因曝光了
  4. 「紅磡」不只是演唱會聖地！　只隔一條街⋯就是香港殯葬業聚集地
  5. 笑笑期許未來獨當一面　目標是成為下一個胡瓜
  6. 道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了
  7. 梅根福克斯升格四寶媽！捧肚宣布懷孕　迎來與機關槍凱利第一個孩子
  8. 池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗
  9. 約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生
  10. 日AV「變態教主」被新人女優評：用噁臉舔人！　親發文吐心聲了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366