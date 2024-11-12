宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋再臨12日證實在家中去世，生前的作品活動也引起了廣泛關注。事實上，擁有180公分身高的他，最初以模特兒身份出道，後來於2009年參演電影《女演員們》後正式進入演藝圈。直到2012年，他在金秀賢主演的《擁抱太陽的月亮》中飾演王的護衛武士「雲」，憑藉高挑身材和默默守護的溫暖形象，給觀眾留下深刻印象。

▲宋再臨離世。（圖／翻攝自經紀公司官網）

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而真正讓宋再臨演藝生涯登上顛峰的，是他於2014年參加了人氣戀愛實境秀《我們結婚了》，在節目中展現了截然不同的一面，當時他與女星金素恩（金昭誾）組成假想夫婦，憑藉獨特的魅力和幽默的個性受到觀眾喜愛。2016年，他出演SBS電視劇《我們的甲順》，首次擔任無線台作品的主角，且再次與金素恩搭檔合作，引起極大關注。

▲宋再臨、金素恩的精靈夫婦深受喜愛。（圖／翻攝自韓網）



宋再臨、金素恩之間的火花，使得兩人擁有大批CP粉，值得一提的是，他們去年（2023）還被民眾目擊到在日本遊樂園約會，因此爆出了熱戀緋聞，不過女方很快出面澄清，表示兩人是剛好發現彼此都在日本，於是與工作人員一起遊玩，並不是單獨出遊，雖沒有發展成情侶關係，但也側面證實兩人結束合作後，仍維持著良好交情。

▲宋再臨、金素恩CP感太強，曾傳出緋聞。（圖／翻攝自韓網）

此外，宋再臨的作品還有劇集《剩餘公主》、《不善良的女人們》、《讓我聆聽你的歌》、《剛剛三十歲》、《美男堂》、《皮塔在戀愛》、《先熱情地打掃吧》等，他也活躍於大銀幕，包括電影《夜叉：浴血諜戰》、《你好》、《誘餌》等，每年都固定產出作品，並且也投入時間在話劇、音樂劇中，持續磨練自身演技。

▲宋再臨每年都相當努力推出作品。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

宋再臨於2023年2月完成了話劇《妻子》，上個月（10月13日）落幕的音樂劇《凡爾賽玫瑰》表演，卻成了他最後一次的公開演出，突然離世讓大眾倍感震驚。

宋再臨於去年與經紀公司Saram娛樂結束專屬合約，隨後開始獨立活動。去世前，他在個人Instagram上留下了「漫長旅程的開始」的訊息，本與好友約好12日要吃午餐的他突然失聯，好友隨即前往他在首爾城東區的家中，於同日中午12時30分左右，在他家發現遺體，警方到場調查後，發現了遺書，且初步判斷沒有他殺痕跡，推測應為輕生。

▲宋再臨遺作為音樂劇《凡爾賽玫瑰》。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

宋再臨靈堂設在首爾永登浦區的汝矣島聖母醫院殯儀館，告別式將於14日中午12時舉行，長眠地尚未確定，家屬對外表示喪禮將會低調舉行。

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