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【本周夯星聞】金秀賢離婚！　徐乃麟、楊繡惠錄影「賤字」引恩怨

記者張筱涵／綜合報導

這週的娛樂圈主軸都在爭執分開的新聞，像是王陽明和陶晶瑩夫妻被爆決裂。而他們事後表示並無此事；徐乃麟和楊繡惠在錄影期間有摩擦，事後楊繡惠哭訴，電視台也因此出面回應，最後就是曾演好萊塢電影《復仇者聯盟2》的韓女星金秀賢宣布離婚。

▲▼本周夯新聞　０９２３－２９。（圖／記者張筱涵製）

TOP1：被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉

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王陽明在《角頭—大橋頭》宣傳活動中，拒絕與粉絲比愛心手勢，並說出「不比娘砲動作」，引發外界抨擊。陶晶瑩也在廣播節目中批評此言不禮貌，讓王陽明感到不滿，甚至怒罵陶晶瑩，連李李仁也捲入其中。兩人曾在電影《海霧》中合作，但這次事件使雙方關係變得尷尬。王陽明主動聯繫陶晶瑩表達不滿，結果反而惹怒李李仁，讓兩方關係陷入緊張。後來在雙方友人的調停下，雙方逐漸和解，最終冰釋前嫌。陶晶瑩本人則說是無稽的傳聞。

▲王陽明爆和陶晶瑩夫妻鬧翻。（圖／翻攝自王陽明、陶晶瑩臉書）

▲王陽明爆被陶晶瑩說無禮不開心，而陶晶瑩說此事是無稽之談。（圖／翻攝自臉書）

TOP2：金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

金秀賢和車敏根2019年在公開戀情4個月後決定結婚，更在首爾新羅酒店舉行盛大婚禮。不過，女方所屬經紀公司YG娛樂23日發出聲明，指出金秀賢和車敏根決定結束5年婚姻，目前正在協議中，而他們離婚原因、撫養權等相關消息都沒有對外公開。

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／claudiashkim）

▲金秀賢和車敏根離婚。（圖／翻攝自Instagram）

TOP3：楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

藝人楊繡惠哭訴在錄影期間被罵「賤」，委屈到回家路上爆哭，27日直播讀到籃籃訊息更哽咽淚流滿面，提到外界擔心她工作不保，更直接說出「做好退休準備」。而她錄影的《天才衝衝衝》屬於華視，眼見輿論與網評越來越不可收拾，趕緊又發聲明緊急滅火。

華視聲明：「針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論，華視已向節目製作單位、主持人等進行多方了解。錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。華視未來會繼續確保錄影工作環境及節目內容品質。」

徐乃麟也說，「你們都認識我太久了，我絕對不是一個會随便傷害別人的人。」不想事件繼續擴大，也表態對楊繡惠沒有傷害之意，只是諧音哏單元的火花。

▲▼楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

▲楊繡惠和徐乃麟錄《天才衝衝衝》時有摩擦。（圖／記者黃克翔攝）

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