金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢（Claudia Kim）曾演出《復仇者聯盟2：奧創紀元》，今年更第一次演出韓國電影《非普通家族》，而她2019年嫁給企業家車敏根，23日宣布協議離婚中。

▲金秀賢離婚。（圖／翻攝自Instagram／claudiashkim）



金秀賢和車敏根2019年在公開戀情4個月後決定踏入婚姻，更在首爾新羅酒店舉行盛大婚禮。不過，女方所屬經紀公司YG娛樂23日發出聲明，指出金秀賢和車敏根決定結束5年婚姻，目前正在協議中，而他們離婚原因、撫養權等相關消息都沒有對外公開。

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金秀賢2015年參演好萊塢大片《復仇者聯盟2：奧創紀元》，以此作為國際活動的起點，後續更參演《黑塔》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》和Netflix系列劇《馬可波羅》，近年則將事業重心放回南韓，今年演出《非普通家族》、《京城怪物2》和《雖然不是英雄》。

車敏根曾擔任全球共享辦公服務公司WeWork的亞太區總監兼韓國代表，現為地產中介服務平台「Dong Nae」的CEO。

▲金秀賢2019年嫁給車敏根。（圖／翻攝自Instagram／claudiashkim）



【YG娛樂聲明翻譯】

目前秀賢小姐經過慎重的討論後，決定結束婚姻，並已順利完成協議離婚程序。

雖然兩人選擇各自走自己的路，但彼此依然互相支持。由於這是經過長時間的考慮與充分溝通後做出的決定，我們懇請大家避免惡意評論與猜測性報導。

謝謝。