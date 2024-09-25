被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

圖文／鏡週刊

王陽明早前在《角頭—大橋頭》宣傳活動上，拒絕與女粉絲比愛心手勢，還說出「我不比娘砲動作」，因此遭到各界全力砲轟。

據悉，其實此事還曾發生意想不到的案外案，直到最近才有解決。本刊掌握消息，王陽明的「娘砲說」連昔日好友陶晶瑩也忍不住在廣播節目批「不禮貌」，而沒想到此話傳到王陽明耳裡，讓他氣到怒罵陶晶瑩，甚至連累到曾在電影《海霧》合作過、陶晶瑩的老公李李仁，兩邊關係一度搞到極度尷尬。

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▲王陽明「娘砲說」引發風波，他坦言只會對老婆蔡詩芸比愛心。（翻攝自王陽明IG）

消息人士向本刊透露，王陽明於是主動聯繫並將他的不滿傳達給了陶晶瑩，但此舉間接也惹惱陶晶瑩的老公李李仁。於是當初還有一度傳成是王陽明、李李仁直接不合，結果原來是因陶晶瑩針砭「娘砲」議題有關。

▲陶晶瑩之前很認真為自己投資的「辣杯杯」宣傳，但後來跟合夥人鬧糾紛。（翻攝自陶晶瑩臉書）

尤其尷尬的是，王陽明曾與李李仁合作電影《海霧》，劇中飾演救難隊員阿傑的王陽明，登上遠洋船隻出海作業，卻遭到船員阿泰（鄭人碩飾）、阿丁（李李仁飾）不斷挑釁，沒想到王陽明與李李仁的對立狀態延伸到4年後的戲外去。

沒想到本刊日前得知另有最新插曲，這件事不是只有王陽明被罵，就連陶晶瑩、李李仁夫妻都捲入了他的失言砲火。據悉，原本王陽明罵完了陶晶瑩之後，還餘怒未消，只是雙方的友人決定當起中間的和事佬，並且透過輾轉牽線，化解了彼此的怨氣，最新結果兩方人馬終於冰釋前嫌。

回應 本刊針對是否與李李仁夫妻鬧得不愉快詢問王陽明經紀公司，並未獲得回應。至於李李仁、陶晶瑩經紀人對此都回應表示，未聽說有此事。



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