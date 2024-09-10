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江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

記者田暐瑋／綜合報導

天后「二姐」江蕙日前宣布睽違9年復出開唱，10日突發聲明，道出9年前引退的真正原因是罹患癌症，她提到自己在化療過程中經歷生死關頭，也因此看透人生，首度鬆口決定復出的主要關鍵。

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江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙在聲明中證實9年前的「祝福」演唱會前夕發現罹癌，因而決定引退，隱瞞病情至今，醫院已成為第二個家，如今獲得重生，她也鬆口答應復出的原因：「經歷過下一秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！」

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▲江蕙封麥8年。（圖／資料照／寬宏藝術）

▲江蕙。（圖／資料照／寬宏藝術）

對於這次復出，有部分網友提出質疑聲音，江蕙也表示：「那所謂的『聲音』已不在乎、也不再重要了。人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」也提到因為藝人好友文章的一句「人生只有一次」，讓她有勇氣，起念化為動力再度出發。

江蕙全文聲明：

大家好我是江蕙，這封信是在9/1生日當天寫的，遲遲未寄出。
生日當天收到許多朋友的祝福，心中著實百感交集！ 其實每年的生日，都想要跟大家分享堆積在心裡的心情。
每天反覆思考，覺得是該說的時候了！
曾經認為在我有生之年，可以一直與歌迷共度。
9歲為了生活而走唱，長大後享受音樂帶給我的充實與快樂！
直至2015年祝福演唱會的前夕，我身體發現極大的變化，不想影響團隊與大家的心情，也惟恐我的歌迷擔心，於是自行吃藥控制，所以演唱會取名為「祝福」，祝福大家也是祝福我自己。
最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期。
我開始有了不安與恐懼,不知如何面對,最終還是做了化驗檢，唉，真的存在「嚴重」的疾病。

在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！

在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等接連而來。
就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，在無數夜裡的輾轉，我為失去視為珍寶的嗓音而難過，也惟恐因為丹田受損，在徬徨無助之際，默默的向老天爺要了一個願望，如果有幸身體能恢復，那就是老天爺給我最好的祝福。

事情發生了就只能面對，對抗病魔每一天都當成最後一天，也許是樂觀的心戰勝一切！
在此要感謝我心中的活菩薩，也就是我的醫療團隊，他們是我最堅強的後盾,無時無刻給我加油打氣、帶給我超強正能量，用最開朗的心，勇敢面對病魔！讓我得以重生，可以快樂的唱歌、健康的生活。
所以想跟正在與病魔對抗的朋友們分享正能量，樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！
我是用生命唱歌的台灣查某人，自9歲開始，除了唱歌我什麽都不會！我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的「聲音」已不在乎、也不再重要了。
人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。

謝謝兩位温暖的市長，邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲不錯！特別要感謝我的藝人好友文章一句話「人生只有一次」，讓我有勇氣，起念化為動力再度出發，還有一直沒有忘記我的歌迷朋友們，期待之後的再相會。

重新介紹我自己

大家好，我是健康的江蕙！
也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！
於2024.9.1
 

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