江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

記者張筱涵／綜合報導

「二姐」江蕙今年將於10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋，封麥9年後的復出，叫眾人相當期待。而她今（9月10日）突寫下長文聲明坦承，2015年身體開始出現變化，就診後發現罹癌，多次面臨生死交關。

▲江蕙分享罹癌過程和決定再次復出的心境。（圖／ETtoday資料照）



江蕙今天發出聲明坦承2015年身體出狀況，原本以為休息就會好轉，就診後才知道罹癌，在病榻的日子中，醫院彷彿是第二個家：「在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等接連而來。」連最重要的嗓音都受到波及。

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不只嗓子沙啞，甚至嚴重到無法開口說話，江蕙每天晚上都為了「失去視為珍貴的嗓音」而難過，徬徨無助的夜晚，向老天爺誠心祈求，若有幸恢復健康，那就是老天爺給的最好的祝福：「事情發生了就只能面對，對抗病魔每一天都當成最後一天，也許是樂觀的心戰勝一切！」

現在的江蕙身體恢復健康，透過自身經驗想跟同樣在與病魔對抗的朋友們分享正能量：「樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！」

江蕙說「我是用生命唱歌的台灣查某人，自9歲開始，除了唱歌我什麼都不會」，她深刻明白再次出發會面臨外界的聲浪，但在經歷生死關卡和疫情帶給全世界的影響後，看待事情也變得更加通透：「人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」