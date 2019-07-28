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Melody帶女兒看《獅子王》　想起紐約「單身回憶！」

▲▼Melody,程予希,林思宇。（圖／寬宏提供）

▲Melody、程予希、林思宇一同欣賞《獅子王》。（圖／寬宏提供）

記者關韶文／台北報導

音樂劇《獅子王》的20週年世界巡演，終於在七月抵達台灣，28日晚間在台北小巨蛋演出，時尚媽咪Melody、陳亞蘭、音樂人-王治平、程予希、宇宙林思宇觀賞，Melody也相當開心，「「我之前好幾年前在紐約看過獅子王，那時候是單身！」

Melody本來就是獅子王的粉絲，她開心說 : 「我之前好幾年前在紐約看過獅子王，那時候是單身！！今天帶兩個女兒看獅子王很開心很興奮，因為獅子王一直是我自己很喜歡的故事，今年能在台北小巨蛋看到音樂劇真的很感動，可以跟女兒一起分享劇情，獅子王的故事非常感人，訴說關於親情跟勇氣以及如何找到自己，永遠都不要忘記自己是誰，很期待跟女兒們一起欣賞」

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程予希和林思宇一同出席亮相，程予希表示：「獅子王是我小時候最愛的電影卡通！終於等到再次來台灣演出音樂劇～我身邊很多朋友都已經來看過都說很震撼很好看，讓我真的好期待！」

林思宇更是興奮說：「我從之前就一直很想看獅子王音樂劇，終於等了11年有機會觀賞到，這次絕對不要錯過，如此難得的國際級音樂劇！前陣子看到很多藝人朋友都已經朝聖過了而且都說超精彩超級震撼，就讓我更期待了，打算看完再搭配獅子王電影版一次滿足小時候的回憶。」

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