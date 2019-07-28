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陳彥博《出發》全台破1500萬票房！他刷了22次：每次都還是會哭

記者林映妤／台北報導

陳彥博紀錄片《出發》從5月31日上映至今已將近2個月，全台票房在昨天（26日）終於突破1500萬！成為歷年國片紀錄片票房排行第6名。為了感謝觀眾、粉絲的熱情支持，陳彥博和導演黃茂森、教練潘瑞根等人特別舉辦了一場和觀眾見面的感謝放映場，在《出發》放映的尾聲，再次感謝觀眾們的支持！

這場在信義威秀舉辦的放映特別場，從24日中午上線開賣，全數250多張的票，4小時內就完售，讓許多沒搶到票的網友感到惋惜。映後陳彥博表示：「今天還看到這麼多人來真的很感動，《出發》上映以來去了台灣很多地方，能把《出發》帶到全台，把棒子交接出去，是我最想要也是《出發》最代表的精神，再次謝謝每個陪伴這段旅程的你們！」

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

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▲▼《出發》票房破1500萬，陳彥博開心與影迷合影。（圖／牽猴子提供） 

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

教練潘瑞根說：「套句陳彥博在片中說的話『謝謝當初的我堅持下來了』。陳彥博的爸媽這一路也堅持下來了；導演和他的攝影團隊在拍攝過程中也堅持下來了；觀眾在上映的這2個月也堅持下來了。這是我第22次看《出發》，但我每次都會帶手帕，因為還是會感動落淚，我們都堅持下來了！」潘教練的一席話更是獲得滿場的掌聲。

導演黃茂森則幽默地接著說：「謝謝我的老婆也堅持下來了！因為我本來根本不認識陳彥博，開始拍他也沒想到會花這麼多的時間和經費，我是為了《出發》能讓人感動才拍的。有時候夢想一開始出現時可能很小，但只要你願意去相信它灌溉它，有一天它就會長大。在這次上映過程，到了台灣的許多地方參加映後Q&A，感受到非常真實的互動，那給我的衝擊非常強烈，最後也感謝陳彥博讓我再次感到年輕！」

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

▲▼《出發》導演黃茂森（上）、教練潘瑞根（下）。（圖／牽猴子提供）

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

雖然《出發》院線放映接近尾聲，但包場仍持續進行，有需求的團體、企業，可透過電影粉絲頁或包場電話聯繫，《出發》也預計在下半年，陸續在航空、新媒體、電視頻道等平台播放。片商也期盼有企業團體或政府部門，願意支持認購《出發》公播放映到校園或適合的團體，讓學生和特別需要勇氣與決心的朋友，看見陳彥博是如何面對極地險阻的挑戰，依舊儲備十足的勇氣和信心，一路拼鬥到底，決不放棄的精神！

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

▲▼陳彥博《出發》票房破1500萬，感謝放映場。（圖／牽猴子提供）

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