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楊哲5天連唱40場！全家陪伴上工　新年求千萬工廠一切順利

記者張筱涵／綜合報導

過年開工熱唱，楊哲樂當貪食蛇！芒果歌王楊哲大年初一在紫南宮舉辦「楊哲感恩之旅粉絲見面會」，由初一到初五連唱40場，楊哲開心表示睽違12年，再度重回發跡地，主要是感謝之旅跟粉絲拜年，答謝回饋粉絲多年來的支持，也許願金蛇年投資千萬的工廠能順利啟用！

▲▼楊哲。（圖／豪記唱片提供）

▲楊哲初一到初五將開唱40場。（圖／豪記唱片提供）

芒果歌王楊哲自三立電視21世紀新人歌唱排行榜冠軍踏入歌壇，創作詞「夢中的情話」更受到江蕙的青睞出道！

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金蛇年重溫初心，楊哲大年初一到初五在南投竹山的紫南宮舉辦「楊哲感恩之旅粉絲見面會」，連著五天每天由早上九點到下午五點，一天8場的簽唱，五天共計將舉行40場簽唱會，楊哲熱唱〈人生夢〉、〈成功的志氣〉、〈若是有一天〉、〈時也運也命也〉等金曲，回饋粉絲。

大年初一現場即湧入數千名粉絲朝聖，連唱八場，楊哲笑說喉糖不離身，熱情粉絲則驚喜問「演藝事業超旺，為何還要這麼辛苦啦」，楊哲開心表示去年順利連辦兩場個唱，感恩粉絲多年來一直的力挺，有大家做後盾，我才能在歌壇走到今天，而這也是睽違12年後，再度重回發跡地，宮廟是我在演藝生涯出發的福地，往日打拼的回憶重現，彷如昨日，而今那個當年為了歌唱，勇往直前的傻小子終於圓夢，選在大年初一開唱，感謝神明幫助，也提提醒自己莫忘初衷！

▲▼楊哲。（圖／豪記唱片提供）

▲楊哲感謝家人的陪伴。（圖／豪記唱片提供）

而此次除了宣傳新專輯《人生夢》外，現場還跟粉絲歡聚拍照，也開心分享斜槓代言的T恤、喉糖與精油等商品，粉絲熱情大買單，金蛇年開始財神爺就上門，讓楊哲直說好開心，每天早上9點上工，會先參拜神明，感恩神明保佑，楊哲並說今年過年全家一起出動，住在紫南宮附近，老婆小孩都在現場鼓勵打氣，全家邊工作邊過年。

楊哲今年也帶著妻子一起工作過年，帶著老婆體驗12年前的歌唱奮鬥歷程，她也驚呼地毯式的宣傳超辛苦，楊哲感謝全家過年陪伴，初六開始將帶小孩到大湖採草莓，還有到海邊遊玩，補放難得的年假，而金蛇年願望，希望投資千萬的工廠，儘速蓋好營運，海外演出除了6月15日將在新加坡舉行個唱，馬來西亞個唱也在籌備中，明年更計畫登上北流開唱！楊哲打趣笑說金蛇年首要就是顧好身體與嗓音，做個貪食蛇衝刺的扶搖直上！

▲▼楊哲。（圖／豪記唱片提供）

▲楊哲與粉絲合照。（圖／豪記唱片提供）

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