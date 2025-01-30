宮鬥宅鬥10陸劇！她演大女主復仇全台看爆　《甄嬛傳》獨霸14年

記者陳芊秀／綜合報導

古裝陸劇在台灣影響力最大的首推《後宮甄嬛傳》，然而自2019年大陸官媒批評宮鬥劇帶給社會負面影響，宮鬥劇面臨下架、停播、刪減等。同時宅鬥劇也在近年崛起，收視及網路熱度甚至超越向來受歡迎的仙俠劇，《ETtoday星光雲》根據口碑網站「豆瓣」評分，列出10部宮鬥、宅鬥劇，越高分越無敵。

【宮鬥劇】



後宮甄嬛傳



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▲《後宮甄嬛傳》。（圖／ETtoday製圖）

《後宮甄嬛傳》是2011年的清朝宮鬥劇，改編自作家流瀲紫創作的同名小說，作者也參與編劇，鄭曉龍執導，並找來當時還沒有演過古裝劇的孫儷擔任女主角「甄嬛」，小說原本是架空時代，劇版改為清朝雍正年間，甄嬛從無知到精通權謀，最終成為一朝皇太后的過程。《甄嬛傳》在台灣曾創下3年重播10次的紀錄，是重播率最高的陸劇，2024農曆新年期間，八大電視將全劇進行馬拉松直播，在「皇上駕崩」創下6.1萬人在線觀看的驚人數字。該劇在大陸豆瓣高達9.4分，是宮鬥陸劇最高分作品，評分網友數超過81萬人，有網友評論，「甄嬛」黑化後最為好看，每一次重看都是全新的感覺。且大陸串流僅「樂視網」能收看，儘管該平台並非大公司，僅靠一部《甄嬛傳》每年仍有穩定收益。

武媚娘傳奇

▲《武媚娘傳奇》。（圖／ETtoday製圖）

《武媚娘傳奇》是一部於2014年12月首播的大唐古裝宮廷劇，是范冰冰工作室出品的第3部作品，由范冰冰主演，加上張豐毅、李治廷及張鈞甯、李晨、張庭等人演出，劇集講述中國歷史上唯一被公認的女皇帝武則天波瀾壯闊的傳奇人生。該劇播出期間，曾被觀眾認為女主角人設跟《後宮甄嬛傳》雷同，且劇中不少露「爆乳」橋段，劇集一度停播4天，引發外界揣測是下架「整改」，但是相關單位皆否認此事，不過劇集復播後，前幾集的爆乳畫面已經消失。該劇豆瓣分數5.4，超過5 萬網友評價，其分數並未被視為及格分。

羋月傳

▲《羋月傳》。（圖／ETtoday製圖）

《半月傳》是導演鄭曉龍與孫儷繼《甄嬛傳》後再度合作，總編劇為王小平，改編自蔣勝男小說《秦宣太后》，以戰國時期為時代背景，描述秦國女政治家芈八子（即秦宣太后）波瀾壯闊的一生，且是中國歷史上首位被稱為「太后」的女性。豆瓣分數6.1分，超過12萬網友評價。

如懿傳

▲《如懿傳》。（圖／ETtoday製圖）

《如懿傳》改編自流瀲紫的小說《後宮如懿傳》，編劇也是作者流瀲紫，導演則是汪俊執導，並由周迅和霍建華領銜主演。雖然被視為2011年熱播劇《甄嬛傳》的續集，但角色設定上仍有部分差異。故事背景設定在乾隆年間，講述烏拉那拉·如懿與乾隆帝弘曆之間，從青梅竹馬到恩愛夫妻，經歷宮廷明暗爭鬥，感情走向末路的過程。該劇已於2017年殺青，在定檔播出前，頻頻被謠傳審查不過、宮鬥劇負面印象等，但播出時間仍吸引劇粉討論，霍建華甩男神形象演花心皇帝，被網友痛罵「渣龍」，豆瓣分數7.5屬於高分劇，超過35萬網友評價，而2020年該劇無預警全面下架。

延禧攻略

▲《延禧攻略》。（圖／ETtoday製圖）

《延禧攻略》改編自笑臉貓的同名小說，以清朝乾隆為時代背景，描述一個性格鮮明、敢愛敢恨的宮女魏璎珞，為了追查姊姊死亡真相進宮，憑著機智勇敢不斷「升遷」，從宮女變貴人，最終晉升為皇貴妃的故事，女主角參考歷史原型人物孝儀純皇后魏佳氏。該劇由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓主演，製作人為于正。該劇在2018年播出時造成兩岸三地轟動，豆瓣分數7.1，超過44萬網友評價，成為香港及台灣搜尋排行榜上的熱門關鍵字，番外《金枝玉葉》於2019年同步國際串流平台Netflix播出，然而，受到大陸官媒批評宮鬥劇的負面影響，2020年劇集被下架，但海外播放未受影響。

【宅鬥劇】

知否知否應是綠肥紅瘦

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／ETtoday製圖）

《知否知否應是綠肥紅瘦》由大陸知名製作公司正午陽光影業出品，改編自作家關心則亂的同名小說，並由趙麗穎主演，加上馮紹峰、朱一龍等實力派演員演出。故事以北宋為時代背景，描述盛家六女兒明蘭不受父親關愛，母親被害去世，後來意外嫁給寧遠侯府二公子顧廷燁，為母報仇，卻需面對史上最惡毒的婆婆，憑藉智慧與勇氣，她成功為母親報仇，並與顧廷燁攜手擊敗小人，最終被封為誥命夫人。該劇於2018年播出，在宮鬥劇大熱的情勢下，以當時少有的「宅鬥」風格闖出一片新境地，豆瓣分數高達7.9，超過64萬網友評價，在台灣也是重播率高的宅鬥劇。

錦心似玉

▲《錦心似玉》。（圖／ETtoday製圖）

《錦心似玉》改編自吱吱小說《庶女攻略》，以明朝中期為時代背景，描述庶女十一娘意外嫁給永平侯大將軍徐令宜，從先婚後愛到攜手成長的愛情故事，由鐘漢良、譚松韻領銜主演。女主角「羅十一娘」婚後開始宅鬥人生，個性秉持「人不犯我我不犯人」的原則，對付心機女毫不手軟，同時也實現事業理想，創辦繡坊仙綾閣，專注於刺繡技藝的傳承與發揚。劇集在大陸豆瓣分數5.6，超過9.8萬網友評價，且2021年在台灣Google電視劇熱搜第一。

墨雨雲間

▲《墨雨雲間》。（圖／ETtoday製圖）

《墨雨雲間》改編自千山茶客的小說《嫡嫁千金》，由《太子妃升職記》侶皓吉吉執導，于正擔任製片人，並由吳謹言主演，搭檔小11歲王星越。故事描述淮鄉縣令之女薛芳菲遭丈夫殺害，被相府千金姜梨所救，後來頂替身份進入京城，展開復仇行動，並在肅國公蕭蘅的幫助下，為父親伸冤，對決下毒手的丈夫，揭開宮廷的黑幕。該劇讓星途一度下挫的吳謹言翻紅，王星越人氣飆漲，在台灣Google熱搜榜獲得第2名，僅次於韓劇《淚之女王》，大陸豆瓣分數6.6，超過17.4萬網友評價。

錦繡安寧

▲《錦繡安寧》。（圖／ETtoday製圖）

《錦繡安寧》改編自聞檀的人氣小說《首輔養成手冊》，原著屬於重生題材，劇版則排除「重生」設定，描述不受父親重視的嫡女羅宜寧重回主家，為母復仇，並與家中受輕視的「庶子三哥」羅慎遠，從互相利用到攜手同行，後來揭開身世之謎，與羅慎遠相戀相守。女主角復仇流程與《墨雨雲間》相似，排除重生設定後，原著中的「前世丈夫」成了「前戀人」，除了宅鬥復仇，三角感情糾葛也是故事看點。該劇豆瓣分數5.8，超過3萬網友評價，宅鬥情節受到觀眾喜愛，男女主角人氣雙雙提升。

九重紫

▲《九重紫》。（圖／ETtoday製圖）

《九重紫》改編自吱吱的同名小說，結合重生、宅鬥、宮廷權謀等元素，描述竇家嫡女竇昭因遭夫君背叛意外重生回到小時候，宛如大夢一場，卻手握一本彷彿記載所有人物未來的《昭示錄》，為了改變命運，從小累積智慧與經濟實力，並與肩負家仇的宋墨攜手改變家族命運。該劇屬於A級預算製作（非大預算），由執導微短劇的曾慶傑執導，孟子義、李昀銳領銜主演，劇集播出後創下串流平台破3萬的熱度，被列入平台爆劇之一，豆瓣分數高達7.6，超過14萬網友評價。



附註：根據陸網說法，豆瓣分數滿分為10分，6分以下向來會被視為不及格。而製作費砸下超高預算的劇集，或是人氣明星主演的作品，往往會引來惡意打低分，或是粉絲動員集體打高分的情況，近年也逐漸影響評分的公信力。不過截至目前為止，豆瓣評分仍是陸網最能顯現出劇集影響力的評價來源。