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傳李珠珢簽約金1千萬破中職紀錄　鄉民搖頭曝更關心1事

記者黃翊婷／綜合報導

韓國啦啦隊「三振舞女神」李珠珢加盟中職富邦悍將Fubon Angels，雖然富邦悍將沒有透露加盟價碼，但有一名關注啦啦隊的達人列出排行榜，傳聞李珠珢的簽約金大約為新台幣1000萬元，比中職史上簽約金最高的球員蔡仲南（600萬元）還要高。PTT鄉民則認為不太可能，與其討論錢，大家其實更關心富邦後續的規劃。

李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

▲李珠珢外型甜美，有「AI女神」之稱。（圖／翻攝自Instagram／0724.32，下同。）

臉書粉專「一級嘴砲技術士」管理員經常分享關於啦啦隊的資訊，他日前在臉書PO文列出中職簽約金排行榜，傳聞李珠珢的簽約金大約為新台幣1000萬元，比2002年興農牛以600萬元簽下蔡仲南還要高，也比2019年味全龍以590萬元簽下劉基鴻高。

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李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

▲李珠珢在台灣擁有高人氣。

雖然富邦悍將沒有透露李珠珢的加盟價碼，但相關傳聞仍在網路上掀起網友熱烈討論。有PTT網友認為，李珠珢的天價簽約金據說是從韓國那邊開始傳的，乍聽之下覺得很扯，偏偏傳聞不斷，搞來搞去反而讓人感到很困惑。

其他網友也紛紛留言表示，「如果是複數年，1000萬是有可能，攤下來又沒有多少，這等級1000萬賺得回來就沒很多」、「合約總值比較有可能」；還有網友分析，若以之前李多慧的情況來推算，李珠珢的簽約金應該沒有這麼多，與其討論多少錢，大家可能比較想知道富邦後續的規劃。

中華職棒「簽約金」排行榜 . ????富邦　李珠珢 1000萬（2025） ????興農　蔡仲南 600萬（2002） ????味全　劉基鴻 590萬（2019） ????台鋼　曾子佑 570萬（2022） ????富邦　戴培峰 560萬（2018） ????統一　林子豪 560萬（2020） . 幣值：新台幣

一級嘴砲技術士發佈於 2025年1月28日 星期二

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李珠珢, 中華職棒, 棒球, 啦啦隊

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