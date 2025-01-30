捏捏捏捏捏泥巴～兒童台回憶殺10大名曲合輯！〈卡加不列島〉超洗腦

記者劉宜庭／綜合報導

隨著時間的推移，許多童年經典歌曲依然在我們心中留下深刻的印記。以下整理10首兒童台名曲，這些歌曲不僅陪伴著我們的成長，也成為了無數人心中的美好回憶。

▲兒童台金曲。（圖／翻攝自Instagram／cosanhong）



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1. 《卡加不列島》

這首歌曲以其輕快的旋律和可愛的歌詞，讓孩子們在歌唱中感受到海洋的魅力和冒險的樂趣。每當旋律響起，總能引發一陣童趣。

2. 《捏泥巴》

《捏泥巴》是一首充滿創意和想像力的歌曲，鼓勵孩子們用雙手創造美好的事物。這首歌不僅好聽，更傳遞了動手做的快樂。

3. 《釣魚記》



這首歌曲講述了釣魚的樂趣，簡單易學的旋律讓小朋友們愛不釋口。每次唱起來，都彷彿能感受到那份期待與興奮。

4. 《阿媽買魚》

《阿媽買魚》以生活中的小故事為主題，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習生活常識。這首歌充滿了家庭的溫暖與親情。

5. 《棒棒棒》

這首歌以其朗朗上口的旋律和活潑的節奏，成為了小朋友們最愛的一首舞蹈歌曲。每當音樂響起，小朋友們總是忍不住跟著跳起來。

6. 《夢想專賣店》

《夢想專賣店》鼓勵孩子們勇敢追求自己的夢想，歌詞中充滿了對未來的美好憧憬和滿滿正面能量。這首歌激勵著一代又一代的小朋友勇敢面對挑戰。

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7. 《扭扭體操》

這首體操歌曲結合了音樂與運動，讓孩子們在唱歌中鍛鍊身體。簡單有趣的動作讓小朋友們在運動中享受快樂。

8. 《加加油》

《加加油》是一首充滿正能量的歌曲，鼓勵孩子們在生活中保持積極向上的態度。每次聽到這首歌，都能感受到力量與希望。

9. 《快樂baby Q》

《快樂baby Q》是一首充滿童趣的歌曲，透過可愛的歌詞表達了孩子們對於成長的困惑與思考，描繪了孩子們在成長過程中對生活的疑問和探索，最終，歌曲提醒我們，童年應該充滿快樂與無憂無慮，屬於每個孩子的微笑與快樂記號。這首歌不僅旋律輕快，更讓人感受到童年的純真與美好。

10. 《See You Tomorrow》

這首歌以輕柔的旋律告別一天，展現了對明天美好的期待。它讓孩子們學會珍惜每一天，也期待著未來的新冒險。