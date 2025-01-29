吳奇隆、劉詩詩「分開過年被抓包」　夫妻拜年文打卡洩行蹤

記者王靖淳／綜合報導

藝人吳奇隆和大陸女星劉詩詩頻傳婚變，日前更被陸媒爆出，夫妻旗下相關公司已處於註銷狀態，不過兩人皆未對此正面回應，一舉一動引發外界討論及關注。最近有網友發現，夫妻倆的微博貼文打卡定位分隔兩地，似乎沒有一起團聚過年。

▲吳奇隆、劉詩詩頻傳婚變。（圖／翻攝自微博）

透過吳奇隆與劉詩詩昨（28）日在微博發布的拜年文可見到，夫妻倆的定位一個在台灣，一個在黑龍江。吳奇隆在文中附上一系列年夜飯的照片，並在文末標記「#一人一道年夜菜#」向粉絲們送上新年祝福。劉詩詩則曬出一張自拍近照及三張風景照，開心表示：「過年啦～新的一年祝大家平安喜樂，蛇年大吉。」兩人的貼文及照片曝光後，再度掀起外界討論。

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▲▼劉詩詩、吳奇隆被抓包分開過年。（圖／翻攝自微博）

事實上，吳奇隆日前才傳出和劉詩詩婚變分割財產，陸媒更在去年12月發現他名下3間公司中，「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」、「九江隆之心影視文化工作室」2家公司已註銷，其中「江蘇稻草熊文化傳媒」曾是夫妻倆共同持股，由他擔任董事長，劉詩詩間接持有股份，不過公司早在2014年就申請註銷。吳奇隆名下已無相關連的大陸公司，其一舉一動也再度成為焦點。