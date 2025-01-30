許淑華爆「動員助理幫搶大巨蛋門票」　立法院全武行…范雲瘀青

記者張筱涵／綜合報導

「藍綠大罷免」年後恐正式開戰，但過年期間《鄉民大學問》特別節目主持人郭子乾特地扮「韓國魚」居中協調，不打口水戰，邀請藍綠兩黨民意代表圍爐聊八卦。台北市議員許淑華就自曝最近大巨蛋各式演唱會實在太紅了，經常被選民拜託買票，為了做好選民服務只好動員助理一起搶票，讓郭子乾笑說：「原來搶票也是一種才華，以後徵國會助理第一條件就是要搶演唱會門票的功力與運氣。」

▲郭子乾扮韓國魚。（圖／節目提供）



而過年不免俗要刮刮樂或買彩卷博好彩頭，出身金融界的台北市議員徐弘庭就透露每次聚餐總是會被問，哪四個數字會是幸運號碼，甚至還有選民找他集資買刮刮樂，儼然把他當財神爺，不過徐弘庭笑說：「我都跟我的選民說，議員都很衰，真的要跟議員一起合資應該都賺不了錢。」郭子乾也透露自己沒有偏財體質，因此過年從沒想過「聚賭」，頂多買一兩張刮刮樂應景，討喜氣。

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由於立法院經常上演全武行，郭子乾也好奇到底是真打還是假打，立委范雲說：「我身上瘀青都是真的被打，但肢體暴力和精神暴力，精神暴力更恐怖，特別是民眾黨立委黃國昌每次咆嘯都伴隨口水，結果就有選民送給我們洗面乳。」范雲還特地帶了一罐送給「韓國魚」說過年用了可以保平安，讓郭子乾笑說范雲是趁機置入。

平時藍綠民意代表在媒體前總是針鋒相對，《鄉民大學問》過年特別節目中遇上綜藝感十足的「韓國魚」少了些嚴肅政論節目的朝野對立，多了幾分幽默詼諧，針對2025年誰最可能被罷免、2026六都縣市長當選人，范雲、葉元之、許淑華、徐弘庭也進行大預測，結果讓大家笑翻。除此之外主持人郭子乾更許下新年新希望，他說：「《鄉民大學問》至今已經快2年，訪問過無數政治人物，但始終沒有機會訪問到賴清德總統和蕭美琴副總統，希望蛇年有機會讓我扮演韓國魚跟他們來場專訪。」

▲最新一集嘉賓邀請到范雲、葉元之、許淑華、徐弘庭。（圖／節目提供）